Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая 2019 года: приметы, обычаи и ритуалы

Считается, что Вальпургиева ночь - это время проведения ведьминских шабашей и других магических церемоний. В 2019 году она отмечается с 30 апреля на 1 мая. Эзотерики предупреждают, что в этот период нечисть и гости из потустороннего мира обитают среди живых людей, поэтому необходимо соблюдать важные приметы и обычаи, чтобы оградиться от бед. Помимо этого,

в Вальпургиеву ночь окружающая энергетика становится сильнее, поэтому ритуалы обретают особую силу и действуют быстро.

Эксперты dailyhoro.ru рассказывают, как правильно провести Вальпургиеву ночь, чтобы обрести желаемое и избежать неприятностей.

Приметы на Вальпургиеву ночь

Считается, что в Вальпургиеву ночь усиливаются свойства воды.

Умывшись ключевой водой с 30 апреля на 1 мая, можно обрести красоту и вернуть молодость.

Если выпить ключевую воду, в течение года болезни будут обходить вас стороной.

Чтобы обрести счастье, в Вальпургиеву ночь нужно принести в дом несколько веточек вербы. Если засушить вербу, то деньги будут всегда идти к вам в руки.

в Вальпургиеву ночь нужно принести в дом несколько веточек вербы. Если засушить вербу, то деньги будут всегда идти к вам в руки. В это время женщины могут повысить привлекательность и найти любовь. Для этого нужно сплести венок их плюща и в течение недели хранить его под подушкой.

С 30 апреля на 1 мая нельзя приносить в дом живые цветы, иначе весь год домочадцы будут болеть.

Если в Вальпургиеву ночь вы услышите стук в дверь - не открывайте. В противном случае вы рискуете впустить в дом злых духов, и тогда вас ожидает беда.

- не открывайте. В противном случае вы рискуете впустить в дом злых духов, и тогда вас ожидает беда. Считается, что в Вальпургиеву ночь ведьмы проводят шабаши, где собирается и другая нечисть. Чтобы не стать жертвой зла,

после полуночи желательно не выходить на улицу. Если же вы вынуждены покинуть дом, положите в карман зубчик чеснока.

Обычаи Вальпургиевой ночи

В Вальпургиеву ночь предки старались защитить свои дома от злых духов. Для этого на пороге рассыпали песок или приносили в дом травы. В это время люди боялись покидать свои дома и реагировали на любые подозрительные звуки, так как многие из них предупреждали о том, что нечисть обитает во дворе дома.

В давние времена в ночь с 30 апреля на 1 мая разжигали костры. В пламени сжигали мусор, старые вещи и

таким образом избавлялись от проблем и недугов. Кроме того, с помощью костра защищались от зла и отпугивали нечисть.

ФОТО: Pixabay

В Вальпургиеву ночь каждый человек может стать жертвой нечистых сил. Чтобы избежать беды, в это время необходимо разжечь камин или зажечь свечу.

Утром нужно съесть ложку меда и несколько орехов. В этом случае удача будет сопутствовать вам весь год.

Чтобы сделать сильный оберег, в Вальпургиеву ночь нужно самостоятельно сшить небольшой мешочек из ткани, положить в него свежие травы и оставить на всю ночь на окне. Всегда носите талисман при себе, чтобы защититься от неприятностей и привлечь счастье.

Какие ритуалы нужно проводить в ночь с 30 апреля на 1 мая

В Вальпургиеву ночь ритуалы обретают особую силу и действуют гораздо быстрее. Популярностью в этот период пользовались обряды-привороты на любовь. Необходимо зажечь свечу, положить перед собой фотографию любимого человека и капнуть на снимок воском. После этого произнесите:

"Пусть пламя свечи горит и твои чувства ко мне разжигает. Желаю, чтобы ты полюбил(а) меня, как и я тебя люблю".

Храните фотографию в укромном месте, и уже скоро любимый человек обратит на вас внимание.

Если вам надоели денежные проблемы и долги, то избавиться от них вы сможете уже в Вальпургиеву ночь. Днем 30 апреля приобретите новый кошелек и наполните его листьями деревьев или цветов. Ночью возьмите портмоне и зажгите перед собой зеленую церковную свечу. Затем произнесите:

"Сколько листьев на деревьях, столько и денег в моем кошельке будет".

После этого переложите листья в небольшой мешок или пакет, плотно завяжите и храните в доме, а кошелек наполните монетами и купюрами.