Беларусь остановила приём российской нефти

Восстановление транзита нефти можно ожидать второго мая после того, как вытеснят некачественную нефть.

Согласно предварительной оценке компании, общий объем некачественной нефти в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составляет около пяти миллионов тонн.

С 19 апреля в российской нефти, поступающей в Белоруссию, было зафиксированоповышенное содержание хлоридов. Потому Минск временно ограничил экспорт нефтепродуктов, в том числе бензин. Частично или полностью от приёма нефти отказались Беларусь, Польша, Германия, Словакия, Украина и Чехия.