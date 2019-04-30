Беларусь остановила приём российской нефти

Беларусь полностью остановила 30 апреля приём нефти из России. Об этом сообщает портал Meduza со ссылкой на главного инженера "Гомельтранснефть Дружба" Андрея Вериго.
Восстановление транзита нефти можно ожидать второго мая после того, как вытеснят некачественную нефть.
Согласно предварительной оценке компании, общий объем некачественной нефти в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составляет около пяти миллионов тонн.
Накануне вечером Минэнерго России сообщило, что в Беларусь начала поступать качественная нефть.
С 19 апреля в российской нефти, поступающей в Белоруссию, было зафиксированоповышенное содержание хлоридов. Потому Минск временно ограничил экспорт нефтепродуктов, в том числе бензин. Частично или полностью от приёма нефти отказались Беларусь, Польша, Германия, Словакия, Украина и Чехия.