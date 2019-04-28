Визит Лукашенко в Латвию отложен. Что это может значить?

Передача Nekā personīga ещё в 2017 году сообщала о приглашении в Латвию Лукашенко. Во время визита Кучинскиса и последующих переговорах белорусы положительно отреагировали на приглашение.

Планируемое время визита не было объявлено, однако начались подготовки к тому, чтобы принять Лукашенко в этом году. На данный момент визит отложен на неопределённый срок, возможно, из-за того, что действующему президенту Латвии в должности оставаться осталось недолго.

На вопрос о назначенном визите министр иностранных дел Эдгар Ринкевич подтвердил, что вопрос связан с тем, что происходит с выборами президента Латвии. Он сказал, что не знает когда может произойти встреча, однако подчеркнул, что приглашение всё ещё в силе.

Беларусь является вторым по величине источником транзита в латвийские порты. В течение многих лет ведутся переговоры о заинтересованности белорусских предпринимателей в покупке нефтяного терминала в Вентспилсе или Риге. Однако до этого момента они ничем не заканчивались.

"Это не связано с какой-то нерасторопностью Латвии. Наш президент был готов принять. Я с ним также разговаривал о том, что в данный момент инициатива об отмене больше идёт от Беларуси, но это не связано с отношениями наших государств (..)", - сказал бывший премьер-министр Марис Кучинскис.

Экономика Беларуси почти полностью зависит от России, в том числе от нефтепровода "Дружба". По нему через территорию Беларуси в центральную Европу Россия доставляет около 50 миллионов тонн сырой нефти. Этот трубопровод ведёт также и в Вентспилс, но поток чёрного золота там оскудел давно. Часть нефти "Дружбы" осталась в двух белорусских нефтеперерабатывающих заводах, которые покупают её по гораздо более низкой цене. Россия назвала срок: до 2024 года скидки закончатся.

Белорусская альтернатива более дорогой нефти - возрождение 20-летней идеи единого государства России и Белоруссии, о чем все чаще напоминает Кремль.

Определённая Россией дата прекращения скидок в 2024 году совпадает со временем, когда кончается президентство Путина и на следующий срок он баллотироваться не сможет согласно законам. Однако он сможет продолжить оставаться в президентском кресле, в случае если это будет союз России и Беларуси, а не Россия, говорится в передаче.

На ультиматум о повышении цен на нефть Беларусь этой весной отреагировала планами по повышению тарифа на транзит российской нефти со стороны "Дружбы". Россия запретила Беларуси ввозить фрукты, а две недели назад белорусы ответили угрозой закрыть "Дружбу", обосновав это необходимостью ремонтных работ. В то же время белорусы в Латвии обсуждали возможность импорта нефти от других поставщиков через латвийские порты.

"Совсем недавно Латвию посещали министр транспорта Беларуси и руководство железной дороги. Мы говорили о расширении сотрудничества, о возможностях новых рынков и о возможностях латвийских предпринимателей работать с белорусскими грузами", - говорит министр сообщения Талис Линкайтс.

"Я не вижу никаких оснований сейчас подымать тревогу, то, что сейчас перерыв - факт. Вопрос в том, как быстро это всё решить", - говорит премьер-министр Кришьянис Кариньш.