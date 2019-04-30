За год число работников госуправления удалось сократить на 2,5%

С начала реформы госуправления число работников министерств и подчиненных им учреждений сократилось по меньшей мере на 2,5%, сообщил в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.
Это данные в сравнении ситуации в декабре 2017 года с январем 2019 года, пояснил он. Цель реформы - за три года, к 2020 году, сократить число работников госуправления на 6%, то есть на 2% в год. В госуправлении работают 58 000 человек, в прошлом году их число удлось сократить примерно на 1300.
Цитсковскис в этой связи отметил Министерство юстиции, где число работников сокращено на 4%, и благосостояния - на 3%. Механического снижения потолков работающих не было - изменения произошли в результате пересмотра процесса работы, подчеркнул он.
В ближайшее время представители Госканцелярии детально обсудят с представителями всех министерств проделанное и необходимое для полной реализации реформы.
Сэкономленное в результате сокращения числа работников финансирование остается в распоряжении министерств и служит стимулом для проведения реформы, добавил Цитсковскис.
Планируется осенью подать в Сейм единый законопроект об оплате труда работающих в госуправлении.