Вт, 30.04.2019
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За год число работников госуправления удалось сократить на 2,5%

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Янис Цитсковскис

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С начала реформы госуправления число работников министерств и подчиненных им учреждений сократилось по меньшей мере на 2,5%, сообщил в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

Это данные в сравнении ситуации в декабре 2017 года с январем 2019 года, пояснил он. Цель реформы - за три года, к 2020 году, сократить число работников госуправления на 6%, то есть на 2% в год. В госуправлении работают 58 000 человек, в прошлом году их число удлось сократить примерно на 1300.

Цитсковскис в этой связи отметил Министерство юстиции, где число работников сокращено на 4%, и благосостояния - на 3%. Механического снижения потолков работающих не было - изменения произошли в результате пересмотра процесса работы, подчеркнул он.

В ближайшее время представители Госканцелярии детально обсудят с представителями всех министерств проделанное и необходимое для полной реализации реформы.

Сэкономленное в результате сокращения числа работников финансирование остается в распоряжении министерств и служит стимулом для проведения реформы, добавил Цитсковскис.

Планируется осенью подать в Сейм единый законопроект об оплате труда работающих в госуправлении.

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