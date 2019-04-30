За год число работников госуправления удалось сократить на 2,5%

Это данные в сравнении ситуации в декабре 2017 года с январем 2019 года, пояснил он. Цель реформы - за три года, к 2020 году, сократить число работников госуправления на 6%, то есть на 2% в год. В госуправлении работают 58 000 человек, в прошлом году их число удлось сократить примерно на 1300.