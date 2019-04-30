Вт, 30.04.2019
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До конца рабочего дня BVKB не получило заключение о состоянии Деглавского моста

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Закрытый Деглавский мост

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

Департамент сообщения Рижской думы до конца рабочего дня так и не подал Государственному бюро по контролю за строительством (BVKB) заключение о техническом состоянии Деглавского моста, выяснило агентство LETA.

По словам представителя департамента Уны Ахуны-Озолы, предприятие Inženierbūve сейчас проводит редакционные правки заключения, чтобы оно было оформлено соответственно указанному в письме BVKB.

Заключение планируется переслать в электронном виде вечером во вторник.

Напомним, Деглавский мост закрыт для движения транспорта с 5 часов утра четверга, 25 апреля. 

Как сообщил журналистам начальник Госполиции Интс Кюзис, мост закрыт до получения окончательного заключения BVKB о его безопасности. 

Представители Рижской думы считают, что для закрытия моста оснований нет.

Галерея: Пикник на закрытом Деглавском мосту

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