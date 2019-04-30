Заключение передано BVKB: в нем говорится о безопасности Деглавского моста

Как проинформировала представитель департамента Уна Ахуна-Озола, эксперты признали, что путепровод улицы Аугуста Деглава безопасен для эксплуатации, если масса транспортных средств не превышает 30 тонн, и что строительные работы на объекте необходимо возобновить по-возможности быстрее.

В департаменте указали, что в BVKB отослано "уже четвертое" заключение о техническом исследовании Деглавского моста, разработанное предприятием Inženierbūve.

В Inženierbūve сделали вывод, что, чтобы начать эксплуатацию находящегося в стадии перестройки моста через железную дорогу на улице Деглава, движение должно осуществляться по двум полосам, массу транспортных средств необходимо ограничить до 30 тонн, необходимо обеспечить контроль за потоком транспорта, чтобы гарантировать соблюдение дорожных знаков о массе в 30 тонн, указала Ахуна-Озола. Она подтвердила, что для соблюдения условия необходима поддержка Госполиции.

Галерея: Закрытый Деглавский мост

В свою очередь, чтобы продолжить работы, соответственно констатированному в заключении, необходимо разработать решения по изменению в проекте, пояснили в департаменте.

"Принимая во внимание, что строительные работы уже начаты и конструкции частично разобраны, чтобы под влиянием внешних условий не снизилась всеобщая устойчивость несущей конструкции, необходимо по-возможности быстрее их возобновить", - рассказала о выводах экспертов представитель департамента.

Напомним, Деглавский мост закрыт для движения транспорта с 5 часов утра четверга, 25 апреля.

Как сообщил журналистам начальник Госполиции Интс Кюзис, мост закрыт до получения окончательного заключения BVKB о его безопасности.