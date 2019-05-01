Когда мода рождается в Африке: круизный показ Dior в Марракеше

Девизом линейки стала цитата из эссе Тахара Бенжеллуна "Расизм, объясненный моей дочери": "Культура учит нас жить вместе, показывает, что мы не одиноки в этом мире, что у других людей есть свои традиции, и мы должны их уважать. Они имеют на это право, как и мы".