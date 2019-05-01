Когда мода рождается в Африке: круизный показ Dior в Марракеше
На днях в одном из четырех имперских городов Марокко (Северная Африка) Марракеше прошло грандиозное шоу Christian Dior - креативнй деректор Дома моды Мария Грация Кьюри представила новую круизную коллекцию, посвященную культурному разнообразию нашего мира.
Девизом линейки стала цитата из эссе Тахара Бенжеллуна "Расизм, объясненный моей дочери": "Культура учит нас жить вместе, показывает, что мы не одиноки в этом мире, что у других людей есть свои традиции, и мы должны их уважать. Они имеют на это право, как и мы".
В подиум были превращены руины замка-дворца Каср-аль-Бади, а сам показ прошел среди настоящих костров и плавучих свечей.
Насладитесь зрелищем!
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