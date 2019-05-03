Ежедневно средства массовой информации в Латвии и других странах сообщают о случаях насилия над детьми - как физических, так и эмоциональных. По всему Европейскому Союзу доступна круглосуточная бесплатная горячая линия для детей и подростков - 116111.

Кто звонит чаще всего, на какую помощь они рассчитывают, с какими проблемами сталкиваются? Об этом в интервью с порталом Apollo рассказала директор департамента инспекции по поддержке семей с детьми Аманда Вея.

Отвечая на вопрос, каковы наиболее распространенные проблемы, с которыми обращаются дети и подростки, специалист отметила, что этот телефон в первую очередь помогает в кризисных ситуациях.

"Консультант работает, чтобы помочь разобраться в кризисной ситуации. Мы называем это метод "кризисного вмешательства".

Дети в основном звонят, чтобы поговорить о проблемах в отношениях - со сверстниками, друзьями, романтическими партнерами, родителями.

Как дети, так и подростки чаще всего консультируются непосредственно на тему отношений с окружающими. Истории могут быть об учителях, незнакомцах. Большая часть звонков посвящена теме насилия.

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Вея указывает, что "во время одного звонка могут открыться несколько проблем - это может быть не только конкретная ссора, например, с мамой, но и предыдущие конфликты, обмен острыми фразами".

Часто звонящие не сразу рассказывают, что с ними жестоко обращаются, что кого-то задевают, обижают в школе или проблемы в отношениях с учителем.

Обнаруженные проблемы довольно сложно поместить в какие-нибудь конкретные рамки, потому что во время разговора поступает много информации", - отмечает специалист.

"Актуальны самые различные темы - гигиена, возможная беременность, эмоциональные проблемы, зависимость, безопасность в интернете, вопросы прав детей, контрацепции, потеря домашних животных", рассказывает Вея.

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Большинство звонящих - подростки

Несмотря на то, что основной функцией данной телефонной линии является консультирование детей и подростков, звонки от взрослых не редкость.

Чаще всего звонят дети в возрасте от семи до пятнадцати лет, однако, поступают и звонки от детей более младшего возраста, а также от молодых родителей в возрасте до 21 года.

Взрослые абоненты - это, в основном, родители, которые хотят поговорить о конфликтных ситуациях, проблемах с поведением, здоровьем или оценками в школе, короче говоря, во всех областях, которые затрагивают детей.

"Некоторые звонящие - родители, которые жалуются на то, что им было отказано в доступе к ребенку - нет возможности принять участие в воспитании ребенка, поэтому во время разговора возникают юридические вопросы".

Многие случаи связаны со спорами - родители не могут поделить детей.

Бывает, что звонки поступают от посторонних людей - соседей, знакомых или родственников, которые заметили проблему. Поэтому главной целью вызова является передача информации о том, что где-то может быть опасность для ребенка. Мы принимаем и передаем такую информацию в полицию, социальную службу или в сиротский суд", рассказывает Вея.

Телефон доверия - больше, чем просто выслушать

Основная задача телефона доверия - психологическая помощь.

"Звонящим - как детям, так и родителям, хочется узнать, как они могут решить свои проблемы, понять возможные выходы из тех или иных ситуаций.

Звонящий, как правило, находится в состоянии кризиса, а во время разговора его состояние стабилизируется - он перестает плакать, успокаивается, тогда возникает вопрос о том, каково возможное решение проблемы.

Часто звонящий с помощью консультанта самостоятельно добирается до решения своей проблемы. Правда, не во всех ситуациях можно найти четкое решение - например, звонящий ребенок, который боится идти домой из-за плохой оценки", - говорит специалист.

Консультант пытается прояснить ситуацию - понять, что произошло, где ребенок находится в данный момент, знают ли родители о его местонахождении, что обычно происходит, когда ребенок оказывается в аналогичной ситуации?

"В контексте данного примера, ребенку рассказывается о том, что произойдет, если он не придет домой - родители будут беспокоиться. Обычно разговор заканчивается тем, что звонящий соглашается написать текстовое сообщение одному из родителей, скажем: "Мне грустно сегодня, потому что я получил плохую оценку".

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Обычно разговор заканчивается тогда, когда звонящий к этому готов. Ребенок, конечно, имеет возможность позвонить снова, если ситуация не разрешается.

Учитывая, что телефон является одним из структурных подразделений Государственной инспекции по защите прав детей Министерства благосостояния, имеется возможность получать информацию от звонящего и передавать ее в отдел защиты прав детей для участия в решении проблемы.

"Если проблема в семье, у нас есть возможность передать полученную информацию в сиротский суд или в социальные службы", - рассказывает Вея.

Если вы видите проблему, в которую должны вмешаться ответственные органы...

"Звонок является анонимным - если звонящий не хочет, ему не нужно говорить, кто он. В случаях, когда нарушаются права ребенка, звонящий чаще всего предоставляет эту информацию сам - про семью, родственников, соседей", - говорит специалист.

Не всегда информация предоставляется в полном объеме - бывает, что сосед рассказывает о семье, которую совсем не знает. Что они употребляют алкоголь и не заботятся о детях.

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Кто работает консультантами телефона доверия?

"Все наши конультанты с психологическим образованием, которые прошли специализированное обучение, как действовать в критических ситуациях.

Профессия психолога сама по себе требует постоянного повышения квалификации, обучения - по вопросам прав детей, надзора.

Сложно поместить в одни рамки, перечень навыков, которыми должен обладать консультант - необходимо знать психологию, семейную психологию, психологию кризиса, особенности возраста детей, разбираться в вопросах, связанных с образованием, зависимостями, интернет-безопасностью. Сферы не так просто определить, они очень широкие", - говорит Вея.

На вопрос, есть ли в практике телефона доверия случаи, кода звонящий пытается установить контакт только с одним доверенным консультантом, Вея объясняет: "В принципе, у нас нет таких возможностей - и звонящие, и консультанты являются анонимными, специалист не идентифицирует себя, и нет никаких гарантий, что звонящий будет разговаривать с одним и тем же консультантом.

Ребенок не может выбрать, с кем говорить – если звонящий находится в кризисной ситуации, ему может помочь любой из аших специалистов".

У детей - не только права, но и обязанности

Нередко в публичном пространстве можно услышать мнение, что "в настоящее время дети имеют только права, но не имеют обязанностей. Что дети используют учреждения защиты детей в качестве инструмента мести родителям". Специалист комментирует - эти фразы звучат годами.

"Когда профессионалы приходят поговорить с детьми лично, оказывается, что дети совершенно не знают своих прав.

В целом нельзя сказать, что дети манипулируют этими правами.

Следует помнить, что телефон доверия - не телефон для жалоб - в первую очередь важно посмотреть на ситуацию в целом и попытаться помочь звонящему решить ее самостоятельно.

Существует стереотип о правах детей. Говоря о многих из упомянутых обязанностей, они также изложены в Законе о защите детей, и важно обсудить их с ребенком.

Правда, это наиболее актуально для общих отношений, семейных ценностей, потому что эти обязанности являются результатом построения достойных отношений с любым взрослым.

Если в семье здоровые отношения, то эти обязанности очевидны. Многое зависит от самих взрослых - от того, что они дают своим детям", - говорит Вея.