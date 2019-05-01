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Голландцы предложили восстановить Нотр-Дам с помощью 3D-принтера

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Собор Парижской Богоматери в 2013 году

ФОТО: Reuters / Scanpix

Нидерландское предприятие Concr3De предложило восстановить собор Парижской Богоматери с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает Le Figaro. 

Как отмечают представители компании, данная технология позволит быстро восстановить собор и сэкономить деньги.

Например, таким образом статую гаргульи можно будет восстановить за сутки. Такое восстановление будет стоить от 2500 до 5000 евро.

Напомним, 15 апреля в Нотр-Даме начался крупный пожар. Полностью потушить его удалось только на следующее утро. 

Пожар возник в ходе выполнения реставрационных работ. Во время трагедии были полностью уничтожены шпиль, часы и большая часть кровли собора. Основу Нотр-Дама удалось спасти.

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