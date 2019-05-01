Голландцы предложили восстановить Нотр-Дам с помощью 3D-принтера

Нидерландское предприятие Concr3De предложило восстановить собор Парижской Богоматери с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает Le Figaro.
Как отмечают представители компании, данная технология позволит быстро восстановить собор и сэкономить деньги.
Например, таким образом статую гаргульи можно будет восстановить за сутки. Такое восстановление будет стоить от 2500 до 5000 евро.
Напомним, 15 апреля в Нотр-Даме начался крупный пожар. Полностью потушить его удалось только на следующее утро.
Пожар возник в ходе выполнения реставрационных работ. Во время трагедии были полностью уничтожены шпиль, часы и большая часть кровли собора. Основу Нотр-Дама удалось спасти.