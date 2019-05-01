Голландцы предложили восстановить Нотр-Дам с помощью 3D-принтера

Как отмечают представители компании, данная технология позволит быстро восстановить собор и сэкономить деньги.

Например, таким образом статую гаргульи можно будет восстановить за сутки. Такое восстановление будет стоить от 2500 до 5000 евро.

Напомним, 15 апреля в Нотр-Даме начался крупный пожар. Полностью потушить его удалось только на следующее утро.