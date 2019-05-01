Вступают в силу поправки к закону об ОСТА

Сегодня, 1 мая,в силу вступают поправки в законе об Обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев сухопутных транспортных средств (ОСТА).
Основной целью поправок является дополнить действующие нормы закона об ОСТА. Предлагаемые решения предотвратят констатированные на практике недостатки и введут улучшения в интересах пострадавших в ДТП лиц, обладателей страхового полиса и автоводителей.
На инфографике в специальном приложении обобщены наиболее значимые изменения, которые затронут отдельные отрасли или участников дорожного движения в целом.
Например, будут расширится спектр медицинских расходов, которые будет покрывать ОСТА. Кроме того, пострадавшим в авариях будут компенсироваться расходы на обучение.
В 1997 году в Латвии была введена система ОСТА. Право производить страхование ОСТА в Латвии есть у Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams, BTA Baltic Insurance Company, латвийский филиал Compensa Vienna Insurance Group, латвийский филиал ERGO Insurance, латвийский филиал Gjensidige, латвийский филиал If P&C Insurance, латвийский филиал Seesam Insurance и латвийский филиал Swedbank P&C Insurance.