Вступают в силу поправки к закону об ОСТА

Основной целью поправок является дополнить действующие нормы закона об ОСТА. Предлагаемые решения предотвратят констатированные на практике недостатки и введут улучшения в интересах пострадавших в ДТП лиц, обладателей страхового полиса и автоводителей.

На инфографике в специальном приложении обобщены наиболее значимые изменения, которые затронут отдельные отрасли или участников дорожного движения в целом.

Например, будут расширится спектр медицинских расходов, которые будет покрывать ОСТА. Кроме того, пострадавшим в авариях будут компенсироваться расходы на обучение.