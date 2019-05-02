Король Таиланда женился на главе своей охраны

Супруга монарха начала свою карьеру в королевской охране в 2013 году. Последнее время она в ранге генерала возглавляла подразделение, которое отвечало за безопасность короля.

Согласно данным таиландских СМИ, королеве Сутхиде 40 лет. До работы во дворце она была стюардессой Thai Airways. Есть предположение, что с будущим королем глава охраны познакомилась во время одного из рейсов.