Король Таиланда женился на главе своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Десятый) женился на главе своей охраны Сутхиде Вачиралонгкорн, сообщает портал Meduza со сслыкой на пресс-службу королевского двора.
Супруга монарха начала свою карьеру в королевской охране в 2013 году. Последнее время она в ранге генерала возглавляла подразделение, которое отвечало за безопасность короля.
Согласно данным таиландских СМИ, королеве Сутхиде 40 лет. До работы во дворце она была стюардессой Thai Airways. Есть предположение, что с будущим королем глава охраны познакомилась во время одного из рейсов.
A new Queen for Thailand - more at https://t.co/ONkeCaDSb4 #Thailand #Queen #NewQueen— The Thaiger (@ThaigerNews) May 1, 2019
His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun has issued a Royal Command declaring General Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya to be Queen of Thailand, effective as of May 1st. ... pic.twitter.com/qko0th1zJw