Чт, 2.05.2019
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Король Таиланда женился на главе своей охраны

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ФОТО: SCANPIX

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Десятый) женился на главе своей охраны Сутхиде Вачиралонгкорн, сообщает портал Meduza со сслыкой на пресс-службу королевского двора. 

Супруга монарха начала свою карьеру в королевской охране в 2013 году. Последнее время она в ранге генерала возглавляла подразделение, которое отвечало за безопасность короля.

Согласно данным таиландских СМИ, королеве Сутхиде 40 лет. До работы во дворце она была стюардессой Thai Airways. Есть предположение, что с будущим королем глава охраны познакомилась во время одного из рейсов.

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