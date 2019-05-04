О том, почему полезно одеваться легко, как лишние килограммы продлевают жизнь, о чем может рассказать цвет вашей мочи, как чувствовать себя прекрасно, совсем немного изменив ежедневные привычки, порталу TVNET рассказала глава Латвийской ассоциации диетологов и специалистов по правильному питанию, диетолог Лолита Неймане.

- Современные специалисты по питанию все чаще говорят о том, что человеку необходима разнообразная еда. Может ли страсть к вегетарианству, веганству причинить вред?

- Принято считать, что если человек образован в этой сфере, он и от вегетарианского рациона сможет взять все необходимое. Однако стоит отметить, что знания вегетарианцев о питании должны быть шире, чем у людей, которые едят все.

Но сыроедение... Я не понимаю этого до конца. Мне было бы трудно представить утренние часы без чашки вкусного кофе с молоком.

Я не вегетарианка, но в последнее время ем все меньше мяса, предпочитая рыбу и морепродукты.

В своей практике диетолога я сталкивалась со случаями, когда матери приводят дочерей-подростков, которые перестали есть мясо, да и остальное их меню стало более скудным, а затем возникают малокровие и другие проблемы со здоровьем.

ФОТО: Pixabay

Тенденция здорового образа жизни, получившая название хелсизм, становится все более актуальной. Люди настолько обеспокоены своим питанием и физической активностью, что их уже можно отнести к одержимым или зависимым.

- Может быть, каждый организм по-разному принимает питательные вещества?

- Мы все хотим быть особенными, с нашей пищеварительной системой, но это совсем не так. Есть определенные закономерности, и могут быть исключения.

В последнее время меня сильно задевают рассказы про "мифы и реальность в вопросах питания". Однако с ними приходится сталкиваться снова и снова.

- Вы наверняка сталкивались в средствах массовой информации и в Интернете с абсурдными рекомендациями по "правильному питанию" и всевозможными диетами, которые в лучшем случае не имеют никакого смысла?

- Абсурдные вещи можно видеть каждый день. Например, диета по группе крови - она не имеет оснований. Или прием пищи в определенное время. Есть те, кто считает необходимым завтракать, другие убеждены, что следует принимать пищу не раньше двенадцати. В настоящее время популярным является так называемый intermittent fasting - периодическое голодание.

Идея в том, чтобы дать желудочно-кишечному тракту отдохнуть в течение многих часов, а не загружать его небольшими порциями, заставляя постоянно работать.

ФОТО: Pixabay

- Но ведь еще совсем недавно все диетологу учили, что необходимо есть часто, но маленькими порциями!

- Конечно, хуже всего - есть в больших количествах один раз в день перед сном. Однако в целом еда, как и ритм жизни, индивидуальна. Во сколько просыпается актер, который прошлым вечером вел корпоратив, и во сколько - водитель трамвая?

Если дело касается работы в ночную смену, уже доказано, что это наносит ущерб здоровью - возникает риск появления лишних килограммов, метаболического синдрома,

потому что нарушается ритм, когда человек спит, а когда ест. Все чаще говорят о важности хорошего сна и его взаимосвязи с весом.

Ночь - это время, когда мы живем, а не едим. Поэтому утром вес всегда ниже, чем вечером. В течение дня он меняется, и этот диапазон индивидуален в зависимости как от количества жидкости, так и от пищи.

Медленнее всего желудок усваивает жирную и богатую белком пищу. Например, жаркое из гуся в желудке перерабатывается около семи часов, а легкая пища - час-полтора.

ФОТО: Pixabay

- Когда-то покушение на содержимое холодильника по ночам считалось плохой привычкой. Однако от этой склонности страдает немало людей. Как избавиться от ночного обжорства?

- Еда в ночное время - это не просто вредная привычка - это расстройство пищевого поведения, похожее на навязчивое переедание, анорексию, булимию.

С этой проблемой необходимо обратиться к неврологу или психотерапевту. В таких случаях можно рекомендовать поведенческую терапию, терапию расслабления тела и световую терапию.

Почему плохо есть перед сном и в ночное время? Желудочная кислота, смешиваясь с пищей, может проникнуть в пищевод и даже в глотку, что со временем испортит отдел пищеварительного тракта и, не исключено, спровоцирует рефлюкс-эзофагит- расстройство, которое имеет множество неприятных симптомов.

- Вижу, что у вас на столе стоит популярная ныне многоразовая бутылка с водой, символизирующая новый подход к здоровому образу жизни.

- Да, я выпиваю около трех литров воды в день. Конечно, ведрами пить ее не нужно, а идеальным показателем того, насколько достаточное количество жидкости вы употребляете, является моча -

в течение дня она не должна быть желтой и с неприятным запахом.Если моча ярко-желтая, слишком концентрированная - это означает, что в почках могут быть камни.

Потребление воды зависит от многих факторов - физической активности, температуры воздуха, массы тела, потливости и т. д. Признаки, указывающие на то, что вам не хватает воды, - сухие губы, головная боль, сухой нос, темная моча. Количество воды непременно нужно увеличивать беременны женщинам и кормящим матерям.

- Я где-то читала, что столько воды человеку совершенно не нужно…

- Когда кто-то говорит "я где-то читала", я к этому отношусь очень критично. Во времена переизбытка информации необходимо понимать, где искать правду.

Модным стало ссылаться на исследования: например,

двое ученых в Техасе обнаружили, что человеку не требуется так много воды. Люди читают и делают вывод: "Ну вот, я давно так думал, и то, что говорят диетологи, - ложь".

Но один эксперимент еще ни о чем не говорит. Эксперты анализируют тысячи исследований, которые проводились десятилетиями, и только потом делают выводы.

ФОТО: Pixabay

- Какие самые поразительные изменения в представлении о питании произошли за последние десятилетия?

- Долгие годы шла борьба - масло или маргарин? Сегодня молочный жир в значительной степени реабилитирован, но следует помнить, что в его основе имеются насыщенные жиры, которых следует опасаться людям, имеющим проблемы с избыточным весом и высоким уровнем холестерина, а также больным диабетом.

Если меня спрашивают, что людям с больным сердцем намазывать на хлеб - масло или маргарин, я отвечаю: "Авокадо".

Маргарин преувеличенно критикуют, делая из него "продукт Франкенштейна". Конечно, это искусственный продукт, но он не содержит транс-жирных кислот - худшего жира, как думают некоторые. Однако если я пеку праздничный пирог, то вместо маргарина добавлю масло.

По моему мнению,

бутерброд - пища для разведчиков или десантников, потому что это калорийная бомба, которая нужна растущим детям или тем, кто выполняет физическую работу, а не офисным работникам.

- Большая проблема - дети с избыточным весом. Каковы основные причины детского ожирения?

- Это огромная проблема. Когда-то крупный ребенок был исключением. Теперь все наоборот: если вы видите очень худого ребенка, то сразу задумываетесь, не болен ли он. Нет - это нормально. Вы должны искать проблему, только если он выглядит болезненно или покрыт прыщами.

- Если ребенок физически активен и подвижен, не следует его беспокоить по поводу еды. Крайне неправильно предлагать ему печенье, сладости, если он не хочет есть то, что лежит на тарелке?

- Более того, родители часто склонны предлагать ребенку слишком большие порции. Вот почему мне нравятся умные молодые мамы, которые ставят на столик для кормления посуду с разными продуктами.

Интересно наблюдать, как один раз ребенок берет больше огурцов, другой - морковь или мясо. Не нужно заставлять. Самое опасное - давать сладкие напитки.

Для маленького ребенка в двухлитровой бутылке лимонада содержится месячная доза сахара.

ФОТО: Pixabay

К сожалению, современный маркетинг в магазинах не способствует здоровому питанию детей. У кассы, где покупатели стоят в очереди, "вкуснятины" размещаются на уровне детских глаз. Многое зависит от того, к чему родители приучают ребенка, потому что чувство вкуса развивается до трехлетнего возраста. Мой старший сын до трех лет не получал никаких конфет, и теперь он не просит сладости в зрелом возрасте.

Я спросила у студентов, знают ли они, из чего состоят конфеты Migle, которые так нравятся многим латвийцам. Первое - это сахар, второе - картофельные чипсы, содержащие усилители вкуса, но какао там мало.

Почему люди говорят, что им не нравится 90-процентный шоколад? Потому что он горький. Продукты, в которых присутствуют усилители вкуса, едят больше.

- Ой, это же так сложно! Как можно отказаться от тортов, печенья, конфет?

- Я заметила, что врачи с пациентами говорят очень мягко: "Знаете, у вас подагра, высокое кровяное давление, диабет. Может быть, вы могли бы изменить свои предпочтения в еде?". Нужно найти правильные слова и сказать прямо, использовать свои "врачебные штучки" всем практикующим врачам - семейному, гинекологу, хирургу, кардиологу, физиотерапевту. Чтобы в конце концов до человека дошло.

Моя знакомая - большая сладкоежка - потеряла десять килограммов за два месяца. Перед этим я ее действительно напугала, сказав: "Слушай, еще немного, и ты будешь весить центнер и разовьется диабет".

Не нужна фигура модели - нет ничего плохого, если вес немного больше нормального.

- Почему "ничего плохого"?

- На эту тему были проведены обширные исследования. Несколько лишних килограммов положительно влияют как на здоровье, так и на внешний вид. Те, у кого немного повышен вес, живут дольше. Но здесь речь идет о лишних 5 кг, а не о 30!

Про сахар я обычно говорю так:

когда вы едите сладости, выделяется инсулин, возникает гипогликемия, и хочется есть еще больше.Если хотите весить 100 кг - начните с чего-нибудь сладкого и продолжайте набирать вес.

Необходимо понимать, что изменить привычки в еде за одну неделю очень сложно - хочется то сладкого, то соленого. Но пройдет время, и вы поймете, что больше не хочется ни котлет, ни колбасы.

- В наше время пропала необходимость терять энергию. Мы не проходим пешком большие расстояния - вместо этого ездим на машине с подогревом сидений. Нам не нужно зимой ходить в сарай за дровами, чтобы затопить печь.

- За последние десятилетия наш образ жизни сильно изменился. В детстве после школы мы шли на улицу, где проводили весь вечер. Наша одежда была простой, нам было холодно, мы дрожали, бегали и двигались! Потом появились пуховики, пуховые одеяла, термобелье - становилось все теплее и теплее.

Мы ни на секунду не хотим чувствовать себя дискомфортно. А мне очень нравится это чувство, когда прохладно. Отопление я отключаю ранней весной и очень часто проветриваю комнаты.

Популярной становится диета холодом, которая помогает активизировать коричневые жиры ("полезные" жиры, которые вырабатывают тепло, беря энергию из белых жиров). Ярко выраженные коричневые жиры есть у новорожденных, и они предназначены для того, чтобы не замерзнуть. Например,

когда вы едите холодную пищу или пьете холодную воду, организм тратит энергию, чтобы согреться. Пищевод не любит, когда слишком холодно или жарко - не переусердствуйте.

В среднем только в двух из 100 случаев избыточный вес связан с нарушением обмена веществ. Иногда кажется: вес не может так сильно увеличиться за счет еды, должны быть медицинские причины, но самые тщательные и разнообразные исследования показывают, что это не так.

Я показываю своим ученикам старую латвийскую кулинарную книгу - тогда блюда были чрезвычайно простыми - овсяный кисель, клецки... Но как тогда люди работали!

Еще во времена моего детства белье стирали руками, мясо мололи в механической мясорубке, сливки взбивали руками, утюг был тяжелым. Мы забыли об этом.

Теперь комнату убирает i-robot, гладим паровым утюгом. Мы оснащены техникой, одеваемся тепло, едим обработанные продукты, и нам лень двигаться. Однако многие скажут: "Мой ребенок пухлый, потому что в курице есть гормон роста" или "Мои проблемы с весом вызваны генетически модифицированной пищей".

Одна мама написала мне, спрашивая мнение о том, что в школах нельзя использовать микроволновые печи. Я ответила, что не могу дать заключение о вредности микроволнового излучения, потому что такого серьезного научного исследования не было. Мы хотим обвинять пестициды, гормоны, пищевые добавки, но только не самих себя.