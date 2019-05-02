"Снова вместе?": Виторган и Собчак вместе отправились на отдых в Испанию

Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Максим Виторган проводят время вместе на отдыхе в теплых краях. Об это свидетельствует сторис звезд, а также несколько публикаций. Вероятно пара объединилась, чтобы провести время с их общим сыном - Платоном.
Как отмечают российские СМИ, уже бывшие супруги поддерживают хорошие отношения.
Издание Газета.ru подчеркивает, что сначала Виторган уехал на отдых с сыном, а потом к ним присоединилась Ксения.
Сообщается, что для отдыха звезды выбрали испанский курорт Марбелья.