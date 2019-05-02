Чт, 2.05.2019
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"Снова вместе?": Виторган и Собчак вместе отправились на отдых в Испанию

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Ксения Собчак с мужем

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Максим Виторган проводят время вместе на отдыхе в теплых краях. Об это свидетельствует сторис звезд, а также несколько публикаций. Вероятно пара объединилась, чтобы провести время с их общим сыном - Платоном. 

Как отмечают российские СМИ, уже бывшие супруги поддерживают хорошие отношения.

Издание Газета.ru подчеркивает, что сначала Виторган уехал на отдых с сыном, а  потом к ним присоединилась Ксения.

Сообщается, что для отдыха звезды выбрали испанский курорт Марбелья.

Напомним, во время отдыха Полина Гагарина продемонстрировала невероятный шпагат в прыжке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем сиеста! #маймирлень

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

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