"Снова вместе?": Виторган и Собчак вместе отправились на отдых в Испанию

Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Максим Виторган проводят время вместе на отдыхе в теплых краях. Об это свидетельствует сторис звезд, а также несколько публикаций. Вероятно пара объединилась, чтобы провести время с их общим сыном - Платоном.