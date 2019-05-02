"Конкурент Волочковой": Полина Гагарина продемонстрировала невероятный шпагат в прыжке

Российская исполнительница Полина Гагарина сейчас находится на отдыхе в Дубае. Артистка охотно делится со своими подписчиками фрагментами своего солнечного отпуска в Instagram. На последнем снимке певица в одном бикини продемонстрировала потрясающий шпагат в прыжке.
Стоит отметить, что до этого своими шпагатами в Instagram активно делилась балерина Анастасия Волочкова. Значит ли смелая фотография певицы, что она решила составить танцовщице конкуренцию.
Сама же певица считает, что она конкурирует с актером Жаном Клодом Ван Даммом.
"Только 29 ноября в "Мегаспорт" я повторю этот "трюк" под названием - "Полина Вандам Гагарина", - написала звезда.
Телеведущая Регина Тодоренко написала под фото, что думала, что так может только она и Ван Дамм. Подписчики тут же поспешили поправить теледиву и напомнили об Анастасии Волочковой.
Пользователь с логином javokhir_richman отметил, что знаменитая балерина "повесится, если увидит" шпагат, который сделала Гагарина.