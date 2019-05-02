Впредь завещания в Латвии необходимо полностью писать от руки

Согласно поправкам, предусматривается, что впредь будет невозможно получать наследство по завещанию, которое написано не от руки, а, например, набрано на компьютере и лишь подписано завещателем

Министерство юстиции пояснило LETA, что цель законопроекта уменьшить количество случаев, когда лица злонамеренно используют регулирование завещаний для преступных деяний.

Чтобы частное завещание вступило в силу, должна быть уверенность, что его автором является оставивший наследство человек и что документ правильно излагает его последнюю волю.

Предусматривается, что после 31 декабря 2020 года больше не будет допустимо наследование по частным завещаниям, которые написаны не от руки завещателя.