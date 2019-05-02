Впредь завещания в Латвии необходимо полностью писать от руки

В четверг, 2 мая, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, которые уточняют регулирование частных завещаний, сообщает LETA.
Согласно поправкам, предусматривается, что впредь будет невозможно получать наследство по завещанию, которое написано не от руки, а, например, набрано на компьютере и лишь подписано завещателем
Министерство юстиции пояснило LETA, что цель законопроекта уменьшить количество случаев, когда лица злонамеренно используют регулирование завещаний для преступных деяний.
Чтобы частное завещание вступило в силу, должна быть уверенность, что его автором является оставивший наследство человек и что документ правильно излагает его последнюю волю.
Предусматривается, что после 31 декабря 2020 года больше не будет допустимо наследование по частным завещаниям, которые написаны не от руки завещателя.
Частные завещания, которые были написаны до 30 июня 2014 года будут признаны вступившими в силу, если до 31 декабря 2020 года будут поданы на рассмотрение присяжного адвоката, который ведет дело о наследстве.