Лоббирование отмены санкций против Дерипаски: британский депутат получил премию в миллионы

Баркер также является директором совета российского предприятия En+, которое занимается аллюминием. Это предприятие связано с Дерипаской и было одним из тех, против которых министерство финансов США в начале этого года отменило наложенные санкции.

Как указывает Bloomberg, Баркер на протяжении нескольких месяцев участвовал в интенсивных переговорах в Вашингтоне, Лондоне и Москве.

В результате этих переговоров было достигнуто соглашение об отмене санкций нескольких связанных с Дерипаской предприятий, в том числе и "Русал".

Как в начале этого года сообщало издание The Bell, лоббирующее предприятие Mercury, помогавшее добиться отмены санкций на активы Дерипаски, за свои услуги получило примерно миллион долларов.

Предприятие Mercury нанимал именно Байкер, сообщает портал Meduza.

Дерипаска и его предприятия были включены в санкционный список в апреле прошлого года.

Договор об отмене санкций на активы Дерипаски предусматривает, что он значительно снизит свою часть в этих компаниях.