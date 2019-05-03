Деглавский мост откроют только для общественного транспорта

С субботы, 4 мая, будет возобновлено движение общественного и оперативного транспорта через Деглавский мост, сообщил вице-мэр Риги Вадим Баранник.
Движение будет открыто только для общественного и оперативного транспорта и с ограничением скорости до 20 километров в час.
По словам Баранника, эта концептуальная договорённость была достигнута во время встречи с главой Госполиции Интсом Кюзисом.
В данный момент дума ждет письмо из Госбюро по надзору за строительством с указанными техническими деталями и продолжает согласование открытия моста для всех остальных участников движения.
Вопрос обсудили сегодня руководство Рижской думы, департамент сообщения, Рижское городское строительное управление, Госполиция и Государственное бюро по контролю за строительством.
Предстоят еще последние согласования, чтобы мост смог открыться завтра утром. Также было решено разработать решения по изменения в проекте реконструкции.
Напомним, Деглавский мост закрыт для движения транспорта с 5 часов утра четверга, 25 апреля.
Как сообщил журналистам начальник Госполиции Интс Кюзис, мост закрыт до получения окончательного заключения BVKB о его безопасности.
Представители Рижской думы считают, что для закрытия моста оснований нет.
Галерея: Закрытый Деглавский мост