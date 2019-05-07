Вт, 7.05.2019
Самая грубая ошибка, которую допускают родители, заключается в том, что они сами начинают поиски ребенка и оповещают полицию об исчезновении своего отпрыска только с наступлением темноты. Сигита Пилдава, представитель Госполиции

Насилие в семье: Где искать помощь жертвам?

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ФОТО: Pixabay

В Латвии каждая третья женщина раз в жизни переживает физическое или сексуальное насилие. Это, вместе с Данией, самый высокий показатель в Евросоюзе.  Re:Baltica собрала информацию о разных ресурсах, которые помогут тебе понять, не являешься ли ты жертвой насилия, где искать помощи, и какая помощь тебе полагается.

  • Короткий тест, который поможет осознать, не страдаешь ли ты от насилия, а также информация, где искать помощи.
  • Короткое и простое объяснение признаков насильственных отношений, а также – где искать помощи.
  • Объемная, но очень хорошая брошюра, которая объясняет психологические причины и последствия, где искать помощь, и то, какая помощь полагается жертвам. Несведущему эта информация вначале может показаться слишком сложной, поэтому прочитай и потом обратись за разъяснениями к специалисту. В брошюре есть контактные адреса и номера телефонов.
  • www.cietusajiem.lv каждый день можно звонить на информативный телефон 116006, и тебе расскажут, где именно искать информацию, если ты растерялась и не можешь ее найти. Если стесняешься звонить, пиши там же на странице консультанту. Смотри в правом нижем углу раздел "Задай вопрос".
  • Здесь кампания Государственной полиции #NoņemRozāBrilles (Сними розовые очки), которая предупреждает женщин о лицах, возможно склонных к насилию, уже в начале отношений.

Книги

Книга открыла глаза многим женщинам. Автор 15 лет работал в Америке с лицами, применявшими насилие, и простым языком объясняет механизм их поведения и дает советы женщинам, как себя защитить.

"Why Does He Do That?: Inside the Minds of Angry and Controlling Men."

Почти полный перевод на русский доступен в интернете "Почему он это делает? Образ мыслей деспотичного и озлобленного мужчины" (Также "Зачем он это делает?")

P.S. Центр Марта очень хотел бы издать эту книгу и на латышском языке, но на это не хватает денег. Если знаете кого-то, кто готов финансово поддержать ее издание, пожалуйста, пишите equal@marta.lv Вы поможете многим женщинам!

  • "Женщины, которые любят слишком сильно", Робин Норвуд. Полный и частичный перевод на русский также доступен в интернете.

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