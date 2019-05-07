Насилие в семье: Где искать помощь жертвам?

В Латвии каждая третья женщина раз в жизни переживает физическое или сексуальное насилие. Это, вместе с Данией, самый высокий показатель в Евросоюзе. Re:Baltica собрала информацию о разных ресурсах, которые помогут тебе понять, не являешься ли ты жертвой насилия, где искать помощи, и какая помощь тебе полагается.