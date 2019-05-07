Насилие в семье: Где искать помощь жертвам?

В Латвии каждая третья женщина раз в жизни переживает физическое или сексуальное насилие. Это, вместе с Данией, самый высокий показатель в Евросоюзе. Re:Baltica собрала информацию о разных ресурсах, которые помогут тебе понять, не являешься ли ты жертвой насилия, где искать помощи, и какая помощь тебе полагается.
- Короткий тест, который поможет осознать, не страдаешь ли ты от насилия, а также информация, где искать помощи.
- Короткое и простое объяснение признаков насильственных отношений, а также – где искать помощи.
- Объемная, но очень хорошая брошюра, которая объясняет психологические причины и последствия, где искать помощь, и то, какая помощь полагается жертвам. Несведущему эта информация вначале может показаться слишком сложной, поэтому прочитай и потом обратись за разъяснениями к специалисту. В брошюре есть контактные адреса и номера телефонов.
- www.cietusajiem.lv каждый день можно звонить на информативный телефон 116006, и тебе расскажут, где именно искать информацию, если ты растерялась и не можешь ее найти. Если стесняешься звонить, пиши там же на странице консультанту. Смотри в правом нижем углу раздел "Задай вопрос".
- Здесь кампания Государственной полиции #NoņemRozāBrilles (Сними розовые очки), которая предупреждает женщин о лицах, возможно склонных к насилию, уже в начале отношений.
Книги
Книга открыла глаза многим женщинам. Автор 15 лет работал в Америке с лицами, применявшими насилие, и простым языком объясняет механизм их поведения и дает советы женщинам, как себя защитить.
Почти полный перевод на русский доступен в интернете "Почему он это делает? Образ мыслей деспотичного и озлобленного мужчины" (Также "Зачем он это делает?")
P.S. Центр Марта очень хотел бы издать эту книгу и на латышском языке, но на это не хватает денег. Если знаете кого-то, кто готов финансово поддержать ее издание, пожалуйста, пишите equal@marta.lv Вы поможете многим женщинам!
- "Женщины, которые любят слишком сильно", Робин Норвуд. Полный и частичный перевод на русский также доступен в интернете.