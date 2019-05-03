Полностью Деглавский мост может быть открыт с середины мая

Государственное бюро по контролю за строительством (BVKB), проанализировав присланную ему информацию, планирует завтра, 4 мая, открыть мост для оперативного и общественного транспорта.

Скорость движения по мосту должна составлять до 20 км/ч, дистанция между транспортными средствами - по крайней мере 30 метров.

Директор департамента контроля BVKB Марис Демме в пятницу рассказал журналистам, что для полного открытия моста нужно укрепить его конструкции, а перед этим разработать проект и получить разрешение BVKB на проведение работ по укреплению.

Начальник Госполиции Интс Кюзис добавил, что ситуация не была бы доведена до закрытия моста, если бы ответственные лица в Рижской думе своевременно подготовили необходимые документы. "Если это было бы сделано в соответствии с законом, мы тут не сидели бы", - сказал он.

Кюзис добавил, что после открытия моста для общественного транспорта за ним продолжат наблюдать экипажи Госполиции.

Буров сообщил, что стороны достигли компромисса по открытию Деглавского моста для общественного транспорта.

На вопрос, когда Деглавский мост может быть открыт полностью, Демме ответил, что технически это не потребует много времени, но нужно найти решение для укрепления конструкций моста. Буров допускает, что все зависит от решения, предложенного проектировщиком, но сам и.о. мэра хотел бы полного открытия моста с 13 мая.

Фотогалерея: Закрытый Деглавский мост