С 5 часов утра 4 мая частично разрешено движение по Деглавскому мосту

В пятницу во второй половине дня Кюзис получил официальное заключение Государственного бюро по контролю за строительством (BVKB) об условиях безопасного использования Деглавского моста.

Скорость движения транспортных средств по мосту не должна превышать 20 км/ч, дистанция между транспортными средствами должна быть не меньше 30 метров. Общая масса одного транспортного средства не должна превышать 30 тонн.

По мосту разрешено перемещаться также пешеходам и велосипедистам. Они смогут передвигаться по тротуару на правой стороне проезжей части моста в направлении от центра города.

Около моста по-прежнему будут дежурить полицейские.

Деглавский мост был закрыт для транспорта с 25 апреля распоряжением министра внутренних дел.

Как сообщалось, в пятницу, рассмотрев необходимые документы, руководство Рижской думы, департамент сообщения, Рижское городское строительное управление, Госполиция и BVKB, ознакомившееся с последним техническим заключением ООО Inženierbūve, решили, что с 4 мая по мосту можно возобновить движение общественного и оперативного транспорта.

Муниципальное транспортное предприятие Rīgas Satiksme после принятия решения объявило, что с 4 мая 11-й и 22-й троллейбус, автобусы номер 3, 6, 13, 47, 50, 51 и 52, экспресс-бус номер 338 и ночной маршрут N6 будут снова ходить по основным маршрутам.

Деглавский мост планируется полностью открыть для движения транспорта с 13 мая.