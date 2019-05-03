Так стоило ли закрывать Деглавский мост? Комментарий Олега Бурова

В то же время он воздержался от оценки, было ли решение закрыть мост правильным, но он согласен с тем, что опасения BVKB были небезосновательны.

Буров, высказывая личное мнение, признал, что требования BVKB относительно безопасности Деглавского моста были логичными, к тому же не невыполнимыми.

Он согласился с мнением, что заказчик ремонта Деглавского моста - Департамент сообщения Рижской думы - и другие, связанные с проектом, должны были действовать активнее, чтобы предупредить закрытие моста.

"Из этого случая урок, во-первых, должно вынести руководство Рижской думы и сделать выводы о том, насколько оперативно мы реагируем в такие моменты.

Сегодня, когда я посетил объект, на месте не было всей команды руководства проекта, а был только один человек, что очень мало.

Мое личное мнение таково, что я недоволен менеджментом Департамента сообщения Рижской думы и строителей на этом проекте", - подчеркнул Буров.

Также он недоволен политизацией вопроса о закрытии Деглавского моста.

"Мне не нравится, что в последние две недели комментировалось решение BVKB, но не были предложены решения. Политику всегда можно найти, мы все политизированы, но в профессиональном мнении нет политики. Я ценю попытки BVKB найти решение", - высказался Буров.

На вопрос о возможных санкциях в отношении Департамента сообщения, Буров ответил, что не хочет делать выводы из-за одного случая.

"Для меня некоторые вещи неприемлемы ни как для руководителя думы, ни как для руководителя проекта, ни как для человека.

Но, может, не будем критиковать, а дадим людям работать", - добавил он.

Галерея: Закрытый Деглавский мост

Как сообщалось, Государственное бюро по контролю за строительством (BVKB), проанализировав присланную ему информацию, планирует 4 мая открыть мост для оперативного и общественного транспорта.

Скорость движения по мосту должна составлять до 20 км/ч, дистанция между транспортными средствами - по крайней мере 30 метров.

Директор департамента контроля BVKB Марис Демме рассказал, что для полного открытия моста нужно укрепить его конструкции, а перед этим разработать проект и получить разрешение BVKB на проведение работ по укреплению.

Начальник Госполиции Интс Кюзис добавил, что ситуация не была бы доведена до закрытия моста, если бы ответственные лица в Рижской думе своевременно подготовили необходимые документы.

"Если это было бы сделано в соответствии с законом, мы тут не сидели бы", - сказал он.