В каждом магазине IKEA есть секретный отдел, о котором мало кто знает

В IKEA обычно отправляются, имея четкий план и список покупок. Но вот для этого отдела никакие предварительные списки не годятся: это - знаменитый отдел, где продаются товары с дефектами, и никто не знает, что именно может оказаться в продаже, пишет Apartment Therapy.

Специалист по выкладке товара IKEA Кристине Сонер говорит, что в этот отдел поступают товары с незначительными дефектами, возвращенные покупателями товары и образцы из шоу-румов. Здесь же можно найти и предметы из снятых с продажи коллекций. Цены на все это богатство значительно снижены - обычно скидка составляет от 30 до 60%.

Лучшее время для посещения этого отдела - понедельник и вторник после обеда. Именно в это время туда поступает возвращенный в выходные дни товар. Распродажа коллекций обычно происходит в июне и июле.

По словам Сонер, она тоже является завсегдатаем этого отдела: так, она приобрела диван стоимостью 800 евро всего за 130. Турецкие ковры, стоящие бешеных денег, из-за незначительных дефектов цвета продавались там по смешной цене.