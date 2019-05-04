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  • "Мисс Америка 2019" - ослепительная юрист-волонтер с нереальной красоты волосами!

"Мисс Америка 2019" - ослепительная юрист-волонтер с нереальной красоты волосами!
Заслуженно - без вопросов!

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ФОТО: instagram.com/missncusa

В американском городе Рено в штате Невада прошел ежегодный конкурс красоты "Мисс Америка". Обладательницей почетного титула в этом году стала 28-летняя Чесли Крист из Северной Каролины, сообщает USA Today.

По информации издания, девушка является юристом-волонтером и работает с заключенными. Наряду с ней за победу в конкурсе боролись учителя, медсестры и даже военные.

"Первой вице-мисс США" стала Алеханда Гонсалес из штата Нью-Мексико, а звания "Второй вице-мисс" удостоилась Трианна Брауни из Оклахомы.

Крист получила юридическое образование и степень магистра делового администрирования в Университете Уэйк Форест

и теперь на общественных началах работает адвокатом по гражданским делам, пытаясь сократить тюремные сроки для осужденных.

Словом, не только красавица, но еще и большая умница!

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