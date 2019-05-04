"Мисс Америка 2019" - ослепительная юрист-волонтер с нереальной красоты волосами!
В американском городе Рено в штате Невада прошел ежегодный конкурс красоты "Мисс Америка". Обладательницей почетного титула в этом году стала 28-летняя Чесли Крист из Северной Каролины, сообщает USA Today.
По информации издания, девушка является юристом-волонтером и работает с заключенными. Наряду с ней за победу в конкурсе боролись учителя, медсестры и даже военные.
"Первой вице-мисс США" стала Алеханда Гонсалес из штата Нью-Мексико, а звания "Второй вице-мисс" удостоилась Трианна Брауни из Оклахомы.
Крист получила юридическое образование и степень магистра делового администрирования в Университете Уэйк Форест
и теперь на общественных началах работает адвокатом по гражданским делам, пытаясь сократить тюремные сроки для осужденных.
Словом, не только красавица, но еще и большая умница!