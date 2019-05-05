Зеленский посетил Верховную Раду и высказался о ее роспуске

"В условиях внешней агрессии для нашей страны чрезвычайно важно избежать "вакуума власти" и обеспечить скорейшее вступление в полномочия новоизбранным президентом Украины". Предлагаю провести торжественное заседание для принятия присяги 19 мая", - говорится в письме.

Также Зеленский выразил надежду, что народные депутаты поддержат предложения его команды на заседании 14 мая, "ведь нам нужно работать, в том числе и с парламентом".

"Определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", - приводит слова Зеленского на русском языке Корреспондент.net.

Отмечается, что в комментарии под этим постом глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович написал, что 19 мая - неудачная дата для инаугурации:

"19 мая - День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, и когда ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ".

Отметим, что 4 мая Владимир Зеленский побывал в Верховной Раде на встрече с руководителями парламентских фракций, в том числе обсудил с председателем Верховной Рады Андреем Пурубием дату инаугурации.

На тему спекуляций о роспуске Верховный Рады Зеленский считает, что пока рано говорить об этом, также как и о досрочных парламентских выборах: