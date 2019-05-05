Очевидцы пожара вынесли из горящего дома жильца, но оказалось поздно

В минувшие сутки в результате пожара в одном из жилых домов в Гулбенском крае погиб один человек, сообщила представитель по связям с прессой Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.
Пожарные получили вызов вчера около 9.52. Прибыв на место происшествия, они обнаружили, что на кухне дома возле печи горят дрова и бытовые предметы, площадь возгорания составила 7 кв. м.
До прибытия ГПСС очевидцы пожара своими силами вынесли из горящего помещения жильца дома и локализовали пожар.
Пострадавший был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи, но они констатировали его смерть.
В целом за прошедшие сутки в ГПСС поступило 59 вызовов, в том числе 30 в связи с пожарами.