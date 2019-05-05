Вс, 5.05.2019
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Русский союз Латвии заявил о пикете в защиту памятника Победы

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Пикет 1 мая

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Русский союз Латвии (РСЛ) 9 мая в 8.30 проведет у Сейма пикет в защиту памятника воинам-освободителям Риги в парке Победы, говорится в сообщении партии в социальной сети Facebook.

Пикет приурочен к рассмотрению в парламенте инициатив населения в отношении памятника.

Ранее в Сейм были представлены две противоположные коллективные инициативы - одна за демонтаж памятника, а вторая в его защиту.

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрела обе инициативы и постановила передать инициативу о демонтаже монумента Победы парламентской комиссии по иностранным делам.

Одновременно комиссия отклонила поданную лидером РСЛ Татьяной Жданок инициативу о защите памятников борцам против нацизма, в том числе памятника Победы в Риге.

Галерея: Пикет Русского союза Латвии 1 мая

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