Русский союз Латвии заявил о пикете в защиту памятника Победы

Пикет приурочен к рассмотрению в парламенте инициатив населения в отношении памятника.

Ранее в Сейм были представлены две противоположные коллективные инициативы - одна за демонтаж памятника, а вторая в его защиту.

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрела обе инициативы и постановила передать инициативу о демонтаже монумента Победы парламентской комиссии по иностранным делам.

Одновременно комиссия отклонила поданную лидером РСЛ Татьяной Жданок инициативу о защите памятников борцам против нацизма, в том числе памятника Победы в Риге.