Русский союз Латвии заявил о пикете в защиту памятника Победы

Русский союз Латвии (РСЛ) 9 мая в 8.30 проведет у Сейма пикет в защиту памятника воинам-освободителям Риги в парке Победы, говорится в сообщении партии в социальной сети Facebook.
Пикет приурочен к рассмотрению в парламенте инициатив населения в отношении памятника.
Ранее в Сейм были представлены две противоположные коллективные инициативы - одна за демонтаж памятника, а вторая в его защиту.
Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрела обе инициативы и постановила передать инициативу о демонтаже монумента Победы парламентской комиссии по иностранным делам.
Одновременно комиссия отклонила поданную лидером РСЛ Татьяной Жданок инициативу о защите памятников борцам против нацизма, в том числе памятника Победы в Риге.
Галерея: Пикет Русского союза Латвии 1 мая