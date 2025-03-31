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Утром 31 марта, после шести дней поисковой операции на территории военного полигона Пабраде в Литве, из болота была извлечена бронированная эвакуационная машина M88, пропавшая во вторник вместе с четырьмя американскими военнослужащими. После полудня в машине были обнаружены тела трех погибших солдат. Четвертый - по-прежнему числится пропавшим без вести. Интернет-издание 15min.lt собрало и обнародовало информацию об идентичности военнослужащих, чьи имена официально еще не были опубликованы.

У президента России Владимира Путина состоялся отличный телефонный разговор с хозяином Белого дома Дональдом Трампом; Путин настроен очень конструктивно; Европа ни в коем случае не хочет допускать мира в Украине; главным идеологическим противником России является президент Франции Эммануэль Макрон - таковы были главные пропагандистские послания Кремля на минувшей неделе.

Главе фракции ультраправой французской партии "Национальное объединение" также на 5 лет запретили избираться в органы власти. Политик не сможет выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года.

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С 31 марта 2025 года Эстонская Республика прекращает признание небиометрических загранпаспортов, выданных Российской Федерацией. Что и как делать находящимся в Эстонии российским гражданам, которые до сих пор используют небиометрические паспорта при пересечении границы? Рассказывает Rus.Postimees.

В прошлом году доходы президента Украины Владимира Зеленского и его семьи достигли 15,2 миллиона гривен (340 000 евро), свидетельствует декларация его активов, сообщает DPA.

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