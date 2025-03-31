Новая неделя полна волнующих новостей: Латвия готовится к введению дезинфекции на границе с Литвой из-за опасной болезни, специалисты продолжают фиксировать случаи заражения E. coli, а первая половина апреля обещает снежную погоду и ночные заморозки. Тем временем в Литве завершились шестидневные поиски затонувшей военной машины США - среди четверых пропавших солдат найдены тела троих. О том, почему "Белый дом Нейбургов" в Юрмале продается почти за полмиллиона, чем удивляет рижский Вецмилгравис, и почему грядущие муниципальные выборы важны для каждого из жителей Латвии - в подборке RUS TVNET за понедельник, 31 марта.
Главное за 31 марта ⟩ Дезинфекция на границе, апрельские морозы и трагедия в Литве
Новости Латвии:
В связи с приближением зоны распространения ящура к польско-литовской границе планируется ввести дезинфекцию автомобилей на латвийско-литовской границе, сообщил агентству LETA министр земледелия Арманд Краузе.
На сегодняшний день инфекцией кишечной палочки E. coli, вырабатывающей шига-токсин, заболели 36 человек, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в интервью программе Rīta panorāma Латвийского телевидения, сообщает агентство LETA.
Первые три дня апреля в Латвии ожидаются теплыми, прохладнее будет только на побережье, но первая половина месяца, по последним прогнозам синоптиков, будет в целом холодной.
На продажу за 480 000 евро выставлена спроектированная Эйженом Лаубе летняя резиденция "Белый дом Нейбургов" в Булдури, Юрмала, свидетельствует информация компании Neiburgu īpašumi, сообщает агентство LETA.
Одна из самых заметных активисток российской политики соотечественников Елизавета Кривцова не допущена к сдаче экзамена на присяжного адвоката, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Государству предстоит выплатить одному частному лицу компенсацию в размере 11 571 евро за денежные средства, поврежденные в ходе проведения судебной экспертизы в рамках уголовного процесса.
За рубежом:
Утром 31 марта, после шести дней поисковой операции на территории военного полигона Пабраде в Литве, из болота была извлечена бронированная эвакуационная машина M88, пропавшая во вторник вместе с четырьмя американскими военнослужащими. После полудня в машине были обнаружены тела трех погибших солдат. Четвертый - по-прежнему числится пропавшим без вести. Интернет-издание 15min.lt собрало и обнародовало информацию об идентичности военнослужащих, чьи имена официально еще не были опубликованы.
У президента России Владимира Путина состоялся отличный телефонный разговор с хозяином Белого дома Дональдом Трампом; Путин настроен очень конструктивно; Европа ни в коем случае не хочет допускать мира в Украине; главным идеологическим противником России является президент Франции Эммануэль Макрон - таковы были главные пропагандистские послания Кремля на минувшей неделе.
Главе фракции ультраправой французской партии "Национальное объединение" также на 5 лет запретили избираться в органы власти. Политик не сможет выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года.
С 31 марта 2025 года Эстонская Республика прекращает признание небиометрических загранпаспортов, выданных Российской Федерацией. Что и как делать находящимся в Эстонии российским гражданам, которые до сих пор используют небиометрические паспорта при пересечении границы? Рассказывает Rus.Postimees.
В прошлом году доходы президента Украины Владимира Зеленского и его семьи достигли 15,2 миллиона гривен (340 000 евро), свидетельствует декларация его активов, сообщает DPA.
Интересное чтиво:
Где самое злачное место Вецмилгрависа и почему оно называется "ловушкой"? Что дарили жителям района, которые воздерживались от пьянства? Почему Википедия считает Вецмилгравис одним из наиболее экологически чистых районов Риги? Ищем ответы на все эти вопросы в передаче "Я местный".
7 июня в Латвии пройдут муниципальные выборы. И это, во-первых, намного быстрее, чем вам кажется, а во-вторых, эти выборы куда как сильнее зависят от каждого голоса. TVNET+ разъясняет, кто избирается, когда голосовать и почему это крайне важные выборы.
Путешествие гражданина Литвы Лукаса Кауниетиса в Ирландию завершилось не на положительной ноте - в середине марта он устроил в аэропорту Дублина настоящий переполох. Дело дошло до Дублинского окружного суда, который продолжает его рассмотрение, сообщает литовский портал 15min.lt.
Фриц Шервиц - человек, чья судьба воплощает всю противоречивость человеческого выбора в условиях геноцида. Еврей по происхождению, он управлял концентрационным лагерем "Лента" в оккупированной Риге. Офицер СС, он использовал свое положение, чтобы спасать заключенных. Его история - яркий пример того, как спаситель может быть одновременно соучастником.
Хью Хефнер, создатель империи Playboy, до конца своей жизни был окружен молодыми и потрясающе красивыми женщинами. Но только сейчас, спустя восемь лет после его смерти, подруги Хефнера рассказывают, что на самом деле происходило с ними в его печально известной спальне.
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