Обвинительный приговор за призыв присоединить Латвию к России вступил в силу

Таким образом, решение Рижского окружного суда от 26 апреля 2018 года вступило в силу.

Напомним, весной 2014 года житель Латвии Максим Коптелов опубликовал на сайте avaaz.org петицию о присоединении Латвии к России.

Он отмечал, если Латвия попадет в состав России, откроются огромные перспективы развития, которые "будут намного больше", чем сейчас в ЕС. Уровень зарплат, пенсий и пособий станет гораздо благоприятнее, писал автор петиции. В последнем абзаце призыва было указано, что его следует воспринимать как шутку.

В феврале 2015 года он был задержан.

Ему предъявили обвинение по статье Уголовного закона о публичном призыве ликвидировать независимость государства с целью присоединения его к другому государству.

За такое преступление предусматривается лишение свободы до трех лет, принудительные работы или денежный штраф.

В феврале 2016 года суд Курземского района Риги приговорил Коптелова к шести месяцам тюрьмы. Позже он обжаловал решение суда, а Рижский окружной суд удовлетворил апелляционную жалобу и заменил тюремное заключение 140 часами принудительных работ.