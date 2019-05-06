В России произошел взрыв на химзаводе; есть погибшие

В Березниках (Пермский край) на химическом заводе "Азот" прогремел взрыв. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
Согласно данным источника, погибли три человека. "Полтора часа прошло с момента ЧП. Все подробности уточняются", — сообщил он.
Предполагается, что причиной взрыва могло стать вскрытие болгаркой емкости, в которой находились остатки аммиака.
На самом предприятии сообщили, что после взрыва возник пожар, но его удалось ликвидировать.
"Интерфакс" сообщает, что в МЧС подтвердили информацию о трех погибших и одном пострадавшем в результате взрыва на заводе.
Предприятие "Азот" принадлежит крупнейшей в России компании, которая производит удобрения.