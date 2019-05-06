Пн, 6.05.2019
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В России произошел взрыв на химзаводе; есть погибшие

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Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

В Березниках (Пермский край) на химическом заводе "Азот" прогремел взрыв. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно данным источника, погибли три человека. "Полтора часа прошло с момента ЧП. Все подробности уточняются", — сообщил он.

Предполагается, что причиной взрыва могло стать вскрытие болгаркой емкости, в которой находились остатки аммиака.

На самом предприятии сообщили, что после взрыва возник пожар, но его удалось ликвидировать. 

"Интерфакс" сообщает, что в МЧС подтвердили информацию о трех погибших и одном пострадавшем в результате взрыва на заводе.

Предприятие "Азот" принадлежит крупнейшей в России компании, которая производит удобрения.

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