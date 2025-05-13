Известно, когда молодые учителя в Риге смогут получать компенсацию за аренду жилья

Как сообщили агентству LETA в комитете, его председатель Виестурс Зепс отметил, что в первый год на получение поддержки смогут претендовать 116 молодых педагогов.

Размер поддержки составит до 250 евро в месяц, но не больше фактически понесенных расходов.

Компенсация будет предоставляться сроком на два года. За год размер поддержки может достигать 3000 евро, а за два года - до 6000 евро на одного педагога.

В целом на поддержку молодых педагогов в этом году самоуправление предусмотрело 450 000 евро.

Зепс добавил, что в последующие годы планируется расширить программу и включить, например, молодых полицейских.

Цель разработки этих правил - обеспечить привлечение и удержание учителей общеобразовательных предметов в учебных заведениях Рижского самоуправления, что можно реализовать путем предоставления компенсации за жильё.

Проект правил предусматривает два способа компенсации: либо возмещение арендной платы и сопутствующих расходов на использование жилого помещения, либо покрытие расходов, связанных с проживанием в общежитии.

По данным Министерства образования и науки, наибольший дефицит педагогов наблюдается именно в Риге. Прирост молодых педагогов составил лишь 1% от общего числа работников отрасли.

Особенно ощущается нехватка учителей латышского языка, математики и естественных наук.