Известно, когда молодые учителя в Риге смогут получать компенсацию за аренду жилья

В Риге молодые педагоги смогут получать компенсации за аренду жилья с начала следующего учебного года, как предусмотрено проектом обязательных правил, согласно проекту обязательных правил о муниципальной поддержке квалифицированных специалистов путем покрытия аренды жилых помещений и платежей, связанных с использованием жилых помещений, поддержанному Департаментом среды и жилья Рижской думы.
Как сообщили агентству LETA в комитете, его председатель Виестурс Зепс отметил, что в первый год на получение поддержки смогут претендовать 116 молодых педагогов.
Размер поддержки составит до 250 евро в месяц, но не больше фактически понесенных расходов.
Компенсация будет предоставляться сроком на два года. За год размер поддержки может достигать 3000 евро, а за два года - до 6000 евро на одного педагога.
В целом на поддержку молодых педагогов в этом году самоуправление предусмотрело 450 000 евро.
Зепс добавил, что в последующие годы планируется расширить программу и включить, например, молодых полицейских.
Цель разработки этих правил - обеспечить привлечение и удержание учителей общеобразовательных предметов в учебных заведениях Рижского самоуправления, что можно реализовать путем предоставления компенсации за жильё.
Проект правил предусматривает два способа компенсации: либо возмещение арендной платы и сопутствующих расходов на использование жилого помещения, либо покрытие расходов, связанных с проживанием в общежитии.
По данным Министерства образования и науки, наибольший дефицит педагогов наблюдается именно в Риге. Прирост молодых педагогов составил лишь 1% от общего числа работников отрасли.
Особенно ощущается нехватка учителей латышского языка, математики и естественных наук.
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