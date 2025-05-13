В Национальной художественной средней школе начата служебная проверка

На время проведения проверки директор средней школы Иоланта Вяксе отстранена от должности. Исполняющей обязанности директора школы назначена руководитель отдела кадров Света Балта.

Как пояснила Балта агентству LETA, Национальная художественная средняя школа воздерживается от комментариев по поводу происходящей служебной проверки, инициированной министерством.

"Наш приоритет сейчас - обеспечить непрерывность образовательного процесса", - подчеркнула и.о. директора, добавив, что по вопросам дальнейших решений следует обращаться в Министерство культуры.

Проведение проверки было решено после получения жалоб от сотрудников школы на возможные нарушения со стороны директора, которые, как утверждается, напрямую мешали работникам выполнять свои обязанности.

Комиссия должна завершить служебную проверку и представить доклад министру культуры до 10 июня.

Как ранее сообщало агентство LETA, в прошлом году Вяксе победила в повторном открытом конкурсе на должность директора Национальной художественной средней школы, организованном Министерством культуры. В конкурсе участвовало восемь кандидатов.