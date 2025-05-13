Видео Трагедия на озере Юглас: мужчина утонул, обстоятельства выясняются

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Каждый год в Латвии тонут более ста человек. Программа Degpunktā рассказывает об одной из жертв, которая, несомненно, пополнит статистику, хотя в этот раз случившееся напрямую не связано с сознательным решением отправиться поплавать. Произошедшее скорее можно назвать откровенным равнодушием к собственной жизни - мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, бродил вдоль берега озера, сообщает программа Degpunktā.
Ренатс, расположившийся на солнце у озера Юглас, ждет, когда сможет забрать свое одеяло. Но сделать этого он не может - оно лежит рядом с телом погибшего мужчины. Ходить по этому месту запретили сотрудники Службы неотложной медицинской помощи до прибытия полиции.
Смерть, по всей видимости, не была насильственной - мужчина, вероятно, утонул, предполагает Ренатс. Его тело из воды вытащили медики. После звонка одного рыбака первым на место прибыл именно медицинский персонал. Последним, кто видел мужчину живым, был Ренатс.
"Он тут что-то спрашивал, сигареты просил. Я ушел за спичками. Не знаю… Он был пьяный", - рассказывает Ренатс.
Тело в воде пролежало так долго, что у медиков не было ни малейшей возможности начать реанимационные мероприятия.
"Я где-то час за спичками ходил. [Degpunktā: А сам в порядке?] Да, я просто хочу свое одеяло забрать", - сказал Ренатс.
Полиция приехала спустя несколько десятков минут, допросила Ренатса, и в настоящий момент подозрений в совершении преступления нет.
Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска сообщает: "Погибшему, предположительно, от 40 до 45 лет. Полиция устанавливает его личность. На теле мужчины нет видимых признаков насильственной смерти, однако, как обычно в подобных случаях, начат уголовный процесс".
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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