У сгоревшего в Шереметьево лайнера был технический сбой год назад

В январе прошлого года во время посадки у самолета не выпустились закрылки, однако в тот раз полет завершился благополучно. Об этом рассказал источник "Коммерсанта". Он не уточнил деталей происшествия.

Фотогалерея: В Шереметьево при посадке загорелся самолет

Согласно словам собеседника издания, сгоревший борт был произведен на заводе в Комсомольске-на-Амуре и передан "Аэрофлоту" в сентябре 2017 года. У него был относительно небольшой налет (не более семи часов в сутки) и совершал в основном короткие перелеты, не длившиеся более двух часов.

Самолеты Superjet в авиационной отрасли известны частыми неисправностями, которые обычно связанны с двигателями. Однако до авиакатастрофы в Шереметьево с ними произошла только одна катастрофа с человеческими жертвами. В мае 2012 года Superjet, исполнявший показательный полет в Индонезии, влетел в склон горы. На борту лайнера были 45 человек. Из них погибли - все. Причиной крушения были названы ошибки пилотов и диспетчеров.