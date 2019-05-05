Вс, 5.05.2019
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В Шереметьево при посадке загорелся самолет

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ФОТО: Reuters / Scanpix

В воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево самолет SU1492 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва - Мурманск совершил аварийную посадку и загорелся, пишет Meduza.

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На борту находилось 73 пассажира и шесть членов экипажа.

"Хвостовая часть полностью разрушена. Сквозь искореженный металл спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие", - сразу после ЧП привел "Интерфакс" слова источника в экстренных службах.

"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сказал источник ТАСС.

По информации ТАСС, экипаж Sukhoi Superjet 100 подтвердил, что в самолет попала молния.

"Основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", - приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Дело возбуждено по третьей части статьи 263 Уголовного Кодекса России "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек".

Хронология полета:

  • 18:03 — взлет
  • 18:11 — проблемы с радиосвязью
  • 18:25 — аварийная ситуация
  • 18:30 — посадка

Самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, новый, был произведен в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли. 

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