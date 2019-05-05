В Шереметьево при посадке загорелся самолет

В воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево самолет SU1492 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва - Мурманск совершил аварийную посадку и загорелся, пишет Meduza.
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На борту находилось 73 пассажира и шесть членов экипажа.
"Хвостовая часть полностью разрушена. Сквозь искореженный металл спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие", - сразу после ЧП привел "Интерфакс" слова источника в экстренных службах.
"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сказал источник ТАСС.
По информации ТАСС, экипаж Sukhoi Superjet 100 подтвердил, что в самолет попала молния.
"Основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", - приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.
Дело возбуждено по третьей части статьи 263 Уголовного Кодекса России "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек".
Хронология полета:
- 18:03 — взлет
- 18:11 — проблемы с радиосвязью
- 18:25 — аварийная ситуация
- 18:30 — посадка
Самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, новый, был произведен в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли.
Первые секунды после посадки горящего борта в Шереметьево. Люди, спасшиеся из самолёта, бегут по полосе pic.twitter.com/j3lcDnvtEF— baza (@bazabazon) May 5, 2019
"Суперджет" потушили. Лайнер сгорел почти наполовину. pic.twitter.com/Lc5CWAk1KK— baza (@bazabazon) May 5, 2019