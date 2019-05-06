В результате взрыва мины в Адажи погибла офицер, ранены еще двое

"Тяжелый инцидент произошел сегодня в Латвии, где в результате взрыва мины погибла старший лейтенант Зарифе Хасаная. Ранены командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай", - цитирует его газета Albanian Daily News.

Министерство обороны 6 мая в 15 часов на пресс-конференции проинформировало о произошедшем сегодня инциденте на Адажской военной базе.

В пресс-конференции приняли участие командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш и представители боевой группы НАТО в Латвии.

До пресс-конференции Министерство обороны информацию об инциденте не предоставляло.

"В 9:30 три албансских солдата пострадали, лейтенант [Зарифе Хасаная] скончалась через час после взрыва", - сообщил командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

Учения на военной базе Адажи приостановлены.

Также пострадали командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай. Один из пострадавших находится в реанимации, второй пострадал не сильно.

Латвийский командующий Национальных вооруженных сил и полковник Канады Джош Майор выразил глубочайшие соболезнования Албании и семьям погибших.

Что имено взорвалось Калниньш не прокомментировал, так как пока не ясно была ли это мина с предыдущих учений или мина Второй мировой войны.

"На военной базе в Адажи проходят интенсивные учения. (..) В данный момент проводится строгое расследование. Я дал указ провести полную проверку полигона, чтобы найти ещё ненайденные мины. До этого момента учений не будет происходить", - сообщил Калниньш.

Калниньш выразил соболезнования семье погибшей и сочувствие близким раненых, подчеркнув, что с латвийской стороны будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить их транспортировку на родину.

Президент Латвии Раймонд Веойнис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразили соболезнования семье погибшей и пожелали скорейшего выздоровления раненым. "Латвия очень благодарна нашему союзнику Албании за вклад в миссию НАТО, это очень печальный момент для всех нас", - пишут руководители страны.