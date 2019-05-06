Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины

В ноябре 2016 года Порошенко уже вызывали на допрос по тому же делу. Тогда он отказался подписывать протокол. Источник "Украинских новостей" в Генпрокуратуре рассказал, что на этот раз Порошенко вызывают не только для нового допроса, но и для того, чтобы подписать старый протокол.