Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины

Петра Порошенко вызвали на допрос в генеральную прокуратуру Украины. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на источник в ведомстве.
Допрос состоится 7 мая.
Согласно словам источника, допрос связан с делом о преступлениях против участников Майдана.
В ноябре 2016 года Порошенко уже вызывали на допрос по тому же делу. Тогда он отказался подписывать протокол. Источник "Украинских новостей" в Генпрокуратуре рассказал, что на этот раз Порошенко вызывают не только для нового допроса, но и для того, чтобы подписать старый протокол.
В 2016 году Порошенко был допрошен в качестве свидетеля.
Жертвами стрельбы на Майдане в январе и феврале 2014 года стали 90 человек, из них - 13 работников правоохранительных органов. В деле фигурируют более 150 пострадавших и более 500 свидетелей.