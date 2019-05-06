Пн, 6.05.2019
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Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины

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Петр Порошенко

ФОТО: Reuters

Петра Порошенко вызвали на допрос в генеральную прокуратуру Украины. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на источник в ведомстве.

Допрос состоится 7 мая.

Согласно словам источника, допрос связан с делом о преступлениях против участников Майдана.

В ноябре 2016 года Порошенко уже вызывали на допрос по тому же делу. Тогда он отказался подписывать протокол. Источник "Украинских новостей" в Генпрокуратуре рассказал, что на этот раз Порошенко вызывают не только для нового допроса, но и для того, чтобы подписать старый протокол.

В 2016 году Порошенко был допрошен в качестве свидетеля.

Жертвами стрельбы на Майдане в январе и феврале 2014 года стали 90 человек, из них - 13 работников правоохранительных органов. В деле фигурируют более 150 пострадавших и более 500 свидетелей.

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