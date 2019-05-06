Отстраненный Ушаков обжаловал решение министра Пуце в суде

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков подал заявление в суд. Заявление оспаривает решение министра среды и регионального развития Юриса Пуце об отстранении Ушакова с поста мэра. Об этом сообщили в отделе общественных отношений Рижской думы.
В Думе указали, что завтра, 7 мая в 12:30 в Ратуше состоится брифинг, где Ушаков вместе со своими адвокатами Виктором Тихоновым и Гатисом Гайлумом расскажут более подробно о происходящем СМИ.
Ранее сообщалось, что 5 апреля Пуце отстранил Ушакова с должности мэра Риги. Сейчас обязанности мэра Риги исполняет Олег Буров, а вице-мэра - Вадим Баранник.