Пн, 6.05.2019
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Отстраненный Ушаков обжаловал решение министра Пуце в суде

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Нил Ушаков

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков подал заявление в суд. Заявление оспаривает решение министра среды и регионального развития Юриса Пуце об отстранении Ушакова с поста мэра. Об этом сообщили в отделе общественных отношений Рижской думы.

В Думе указали, что завтра, 7 мая в 12:30 в Ратуше состоится брифинг, где Ушаков вместе со своими адвокатами Виктором Тихоновым и Гатисом Гайлумом расскажут более подробно о происходящем СМИ.

Ранее сообщалось, что 5 апреля Пуце отстранил Ушакова с должности мэра Риги. Сейчас обязанности мэра Риги исполняет Олег Буров, а вице-мэра - Вадим Баранник.

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