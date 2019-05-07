Виноваты пилоты: озвучена основная версия крушения Sukhoi Superjet

Также следствие параллельно разбирается с наземными оперативными службами, которые, возможно, не отреагировали на катастрофу должным образом.

Подозрения в отношении пилотов связаны с их действиями при посадке, когда электростатический разряд пробил фюзеляж и вывел из строя автоматическую систему управления самолетом, сообщает "Интерфакс".

Как отмечают близкие к расследованию аварии источники, заход на посадочную полосу в ручном режиме оказался сложным: пилоты могли ориентироваться только на показания приборов и собственные навыки. По причине того, что топливный бак самолета был полон горючего, Superjet совершил посадку, имея максимальную массу. Это также затруднило процесс приземления.

Воздушное судно снизилось к взлетно-посадочной полосе с перелетом более километра и превышением путевой скорости на 30 км/ч. Как указывают эксперты, даже с учетом таких условий, посадка была безопасной. Однако пилоты могли допустить еще одну ошибку, из-за чего самолет слишком жестко коснулся колесами взлетно-посадочной полосы и совершил несколько отскоков от нее. Стойки шасси продавили топливные баки самолета, керосин из них выплеснулся на двигатели и загорелся.

Как указывает "Коммерсантъ", пассажиры, которые находились в "хвосте" самолета получили травмы из-за "прыжков" воздушного судна и были не в силах выбраться из салона самостоятельно. Кроме того горящее вокруг топливо не оставило пострадавшим никаких шансов на выживание.

В Следственном комитете РФ сообщили, что рассматриваются и другие версии катастрофы. Так, причиной трагедии могли стать недостаточная квалификация диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.