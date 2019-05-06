Появились первые данные по расследованию авиакатастрофы в Шереметьево

Были опубликованы первые предварительные данные расследования авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Москвы Шереметьево, в результате чего погиб 41 человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным, которое зафиксировали один из бортовых самописцев, в самолёт действительно ударила молния. Также подтвердились предположения о том, что бортовые электронные системы отказали.
Фотогалерея: В Шереметьево при посадке загорелся самолет
Также в ходе расследования удалось выяснить, что воздушное судно совершило жесткую посадку, о чем говорят крайне резкие изменения в высоте и скорости. "У пилотов не было шансов при таких значениях посадить самолет без повреждений", — говорится в сообщении.
Также было подчеркнуто, что других предпосылок — кроме отказа бортовой электроники — для экстренной посадки не обнаружили. "То есть, КВС [капитан воздушного судна] мог запросить эшелон и летать до полной или частичной выработки топлива на ручном управлении", — говорится в записи.
Видео: В Шереметьево при посадке загорелся самолет
Согласно данным канала, главной версией произошедшего на данный момент считается ошибка пилота.