Появились первые данные по расследованию авиакатастрофы в Шереметьево

По данным, которое зафиксировали один из бортовых самописцев, в самолёт действительно ударила молния. Также подтвердились предположения о том, что бортовые электронные системы отказали.

Фотогалерея: В Шереметьево при посадке загорелся самолет

Также в ходе расследования удалось выяснить, что воздушное судно совершило жесткую посадку, о чем говорят крайне резкие изменения в высоте и скорости. "У пилотов не было шансов при таких значениях посадить самолет без повреждений", — говорится в сообщении.

Также было подчеркнуто, что других предпосылок — кроме отказа бортовой электроники — для экстренной посадки не обнаружили. "То есть, КВС [капитан воздушного судна] мог запросить эшелон и летать до полной или частичной выработки топлива на ручном управлении", — говорится в записи.

Видео: В Шереметьево при посадке загорелся самолет