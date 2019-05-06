Пн, 6.05.2019
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Появились первые данные по расследованию авиакатастрофы в Шереметьево

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Были опубликованы первые предварительные данные расследования авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Москвы Шереметьево, в результате чего погиб 41 человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным, которое зафиксировали один из бортовых самописцев, в самолёт действительно ударила молния. Также подтвердились предположения о том, что бортовые электронные системы отказали.

Фотогалерея: В Шереметьево при посадке загорелся самолет

Также в ходе расследования удалось выяснить, что воздушное судно совершило жесткую посадку, о чем говорят крайне резкие изменения в высоте и скорости. "У пилотов не было шансов при таких значениях посадить самолет без повреждений", — говорится в сообщении.

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Также было подчеркнуто, что других предпосылок — кроме отказа бортовой электроники — для экстренной посадки не обнаружили. "То есть, КВС [капитан воздушного судна] мог запросить эшелон и летать до полной или частичной выработки топлива на ручном управлении", — говорится в записи.

Видео: В Шереметьево при посадке загорелся самолет

Согласно данным канала, главной версией произошедшего на данный момент считается ошибка пилота.

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