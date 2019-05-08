"Как писал, так и буду": рассекречена личность известного противника Кремля

Спустя годы с момента создания в соцсетях Twitter и Telegram страниц под названием "Сталингулаг", получивших бешеную популярность не только в России, но и за рубежом, их автор решил раскрыть свою личность.

Человек, который не боялся "троллить" правящую верхушку РФ на протяжении всех этих лет, наконец-то заявил о себе - автора "Сталингулага" зовут Александр Горбунов.

На его страницу в Twitter подписаны более миллиона человек, а за каналом "Сталингулаг" в Telegram следят 370 511 пользователей.

В своих публикациях Александр метко и с иронией рассказывает о происходящем в России и не боится критиковать органы власти РФ, сообщает BBC.

Решение раскрыть свою идентичность Горбунов объясняет попытками не допустить того, чтобы органы власти стали действовать против его семьи. В начале минувшей недели на место жительства матери Александра приехала полиция. Визит был связан с его деятельностью в интернете.

Кто такой "Сталингулаг"?

В 2017 году известный российский оппозиционер и критик Кремля Алексей Навальный назвал "Сталингулаг" самым значимым политическим комментатором в России.

Среди последних публикаций "Сталингулаг" есть посты о визите северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, планах российского правительства ввести в стране технологии мобильной связи 5G, выборах президента в Украине, а также планах запрета на импорт испанской ветчины и итальянского сыра.

Горбунов в своих публикациях регулярно подчеркивает абсурд и несправедливость повседневной жизни в России.

"Есть ситуации, когда просто невозможно молчать, когда невозможно не сказать о том, что происходят безумные вещи", - заявил он в интервью BBC.

История жизни Александра до "Сталингулага" также заслуживает внимания.

Он родился в 1992 году в столице Дагестана — Махачкале. Еще в раннем детстве у Горбунова констатировали мышечную атрофию позвоночника, в результате чего он практически всю свою жизнь прикован к инвалидному креслу.

Александр всегда был достаточно активным — в возрасте 13 лет он начал заниматься предпринимательством, продавая пищевые добавки в интернете. С тех пор он стал успешным трейдером, который специализируется на криптовалютах и производных финансовых инструментах.

На данный момент Александр живет в Москве вместе со своей женой. Сам он заявил, что живет хорошо, регулярно посещает рестораны и театры.

Однако Горбунов подчеркнул, что ему как человеку с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нужно хорошо зарабатывать, чтобы он мог заплатить за помощь, которая ему необходима для нормальной жизни.

"Просто захотелось писать"

Горбунов — это человек, который хочет продуктивно использовать каждый момент времени, которое ему осталось жить. Молодой мужчина осознает, что врачи не в силах остановить ухудшение его состояния здоровья, и именно поэтому Александр отказался от посещения докторов, чтобы таким образом попытаться продлить себе жизнь.

"У меня нет никаких иллюзий, нет надежд на какую-то старость, я прекрасно все понимаю - грубо говоря, годом раньше, годом позже - что это значит в масштабах вселенной?", - отметил он.

Анонимный аккаунт в Twitter под названием "Сталингулаг" Александр создал в 2013 году. В то время он жил в Махачкале и большую часть времени проводил дома. В родном городе Горбунова людям в инвалидных колясках тяжело передвигаться по улицам.

"Просто захотелось писать. Может, были какие-то личные переживания. Может, была какая-то недосказанность, потому что я много тогда работал, практически не отходил от компьютера, потому что и ходить особо было некуда.

Я жил в Махачкале, это город максимально неприспособленный для жизни людей в инвалидной коляске. Компьютер, интернет позволяли посмотреть на то, что происходит в мире.

А я с детства смотрел всевозможные политические передачи, политика меня всегда привлекала", - указал Александр.

Почему именно "Сталингулаг"?

Такое название Горбунов выбрал как форму "троллинга". По его словам, таким образом он хотел указать на то, что многие сейчас проводят параллель между событиями в современной России и 1937 годом во времена СССР.

"Люди у власти хотят, чтобы мы думали, что они страшные и ужасные энкаведешники с горячим сердцем и холодной головой, а на самом деле они коммерсанты по своей сути, любят роскошь и деньги.

Это всего лишь инструменты, которые превращаются в инструменты грабежа и бандитизма какого-то и сведение личных счетов, ничего больше", - считает Горбунов.

К 2016 году у страницы "Сталингулаг" в Twitter собралось уже более 400 000 подписчиков и Александр решил расширить деятельность, создав и канал новостей в приложении Telegram.

Созданная россиянином Павлом Дуровым сеть Telegram позволяет своим пользователям регистрировать анонимные каналы, чтобы напрямую делиться информацией с подписчиками канала.

Telegram-каналы заработали огромную популярность в России и других странах, где ограничена свобода слова.

Как "Сталингулаг" потерял свою анонимность?

К 2018 году "Сталингулаг" стал одним из самых популярных Telegram-каналов в России.

На протяжении долгих лет личность автора публикаций являлась тщательно охраняемым секретом.

Когда российское СМИ РБК в 2018 году указало на связь "Сталингулага" с именем Александра Горбунова, канал отреагировал жестким опровержением на данную информацию.

Однако все изменилось на минувшей неделе, когда в Махачкале сотрудники полиции приехали домой к матери Горбунова.

Полицейские проинформировали женщину о том, что ее телефон был использован для объявления угроз взрыва.

Стражи порядка также связались с родственниками Александра, которые проживают в Москве.

Эта история вызвала настоящую бурю обсуждений в российских сегментах соцсетей, многие пользователи выразили свою поддержку каналу "Сталингулаг" и его автору.

Случившийся переполох заставил Горбунова принять решение о раскрытии своей идентичности. Он надеется, что в этом случае органы власти РФ оставят в покое его родственников.

"Будет очень печально, если кто-то из них пострадает - и не только от властей, но от каких-нибудь больных активистов и поехавших фанатиков, которые могут причинить неудобство моим максимально далеким от этой истории родственникам. Это один из весомых факторов, почему я скрывал свою личность и не хотел ее раскрывать", - указал Горбунов.

Этой весной в России был принят закон, запрещающий распространение "фейковых новостей" и предусматривающий ответственность за выражение неуважения к власти.

Данный закон может потенциально усложнить существование для таких интернет-феноменов как "Сталингулаг".

Однако полиция до сих пор не связывалась с Горбуновым.

"Я не боюсь за себя, мне ничего нельзя сделать - применить ко мне какие-то методы ограничения, учитывая, что они у меня есть с самого рождения, невозможно.