Вт, 7.05.2019
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Врачи продолжают бороться за жизнь раненого в результате взрыва албанского солдата

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Один из пострадавших во время взрыва в понедельник на полигоне в Адажи солдат вооруженных сил Албании покинул больницу, однако состояние второго солдата очень тяжелое, сообщает агентство LETA.

Пресс-секретарь Рижской восточной клинической университетской больницы Ингуна Потетинова подтвердила, что в больницу были доставлена два пострадавших на полигоне в Адажи солдата.

После получения неотложной медицинской помощи один из пострадавших покинул больницу уже в понедельник, так как его травмы были поверхностными.

"Состояние второго солдата очень тяжелое, он по-прежнему находится в клиники интенсивной терапии, где врачи борются за его жизнь.

Как сообщалось, в результате взрыва на Адажском полигоне в понедельник погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасаная и были ранены командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай.

В Латвии в составе боевой группы НАТО несут службу около 20 саперов из Албании.

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