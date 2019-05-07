Врачи продолжают бороться за жизнь раненого в результате взрыва албанского солдата

Пресс-секретарь Рижской восточной клинической университетской больницы Ингуна Потетинова подтвердила, что в больницу были доставлена два пострадавших на полигоне в Адажи солдата.

После получения неотложной медицинской помощи один из пострадавших покинул больницу уже в понедельник, так как его травмы были поверхностными.

"Состояние второго солдата очень тяжелое, он по-прежнему находится в клиники интенсивной терапии, где врачи борются за его жизнь.

Как сообщалось, в результате взрыва на Адажском полигоне в понедельник погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасаная и были ранены командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай.