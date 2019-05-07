В Курземе обчистили гаражи. Некоторые из них не были закрыты

В январе этого года полиция получила информацию о том, что в Талсинском крае произошли кражи из гаражей, в результате чего пострадавшим был причинен материальный ущерб на сумму около 1000 евро. По подозрению в преступлении задержаны два мужчины 1980 и один 1988 года рождения. В данный момент полиция закончила расследование и передала его в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Все три кражи произошли в январе в районах Талси и Либагу. В одной из краж, которая произошла в Талси, из незакрытого гаража были украдены предметы на сумму около 620 евро.

В случае второй кражи, которая тоже произошла в Талси, из гаража были украдены предметы на сумму 260 евро. Третья кража в Либагу нанесла владельцу гаража материальный ущерб на сумму 200 евро.

В ходе расследования были получены доказательства того, что мужчина 1988 года рождения участвовал во всех трех кражах, в свою очередь его ровесник - в двух, а мужчина 1980 года рождения в одной. К мужчина 1988 года рождения применены меры пресечения в виде заключения. Все мужчины уже попадали в поле зрения полиции за преступления материального характера и были ранее судимы.

Было констатировано, что в двух случаях гаражи не были закрыты, что облегчило работу ворам. В ходе расследования выяснилось, что один из мужчин наблюдал за ситуацией на территориях в Талси, а позже с подкреплением возвращался туда, где гаражи были не закрыты. Украденные вещи планировалось продать дальше и передать в ломбард, что мужчинам удалось сделать, однако полиции удалось часть вещей вернуть назад владельцам.