Главное за 29 апреля Вооруженное ограбление в Риге, ужасное ЧП в школе Таллинна и тяжело ли сдать на гражданство

Во вторник в Риге было совершено вооруженное ограбление магазина часов, в таллиннской школе из окна выпал ученик, а TVNET+ выяснил, насколько легко сдать на гражданство Латвии. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за вторник, 29 апреля.
Новости Латвии:
По подозрению в совершении вооруженного ограбления в Старой Риге полиция разыскивает возможных преступников. В 15:30 во вторник, 29 апреля, в Старой Риге было совершено вооруженное ограбление магазина часов, после чего виновники покинули место преступления. Один человек пострадал и доставлен в медучреждение. По информации полиции, преступники на автомобиле VW Golf 5 с украденными номерами пересекли Каменный мост в Риге.
"Пройдя весь путь от начала до конца, я осознал, каким был дураком, что не сделал это еще лет двадцать назад. Практически все, что я читал в соцсетях, оказалось ложью и попыткой оправдать собственное незнание латышского языка и нежелание знать что-либо о стране, в которой живешь", - говорит рижанин Виталий (имя изменено) о процессе натурализации, который завершил буквально только что.
Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс предлагает дать пенсионерам возможность отложить использование второго пенсионного уровня из-за падения рынков и снизить комиссии управляющих. Об этом сообщает портал LSM+ со ссылкой на Латвийское телевидение.
Латвия ограничила въезд для белорусов на последнем действующем КПП с соседней страной. Как теперь жители Беларуси могут попасть в эту страну ЕС, выяснила DW, побывав на погранпункте "Патерниеки/Григоровщина".
Гражданин Латвии, задержанный осенью 2024 года в Шкилбенской волости за незаконное участие в боевых действиях на стороне российской армии в Украине и умышленное незаконное пересечение государственной границы, приговорен к шести годам лишения свободы и двум годам пробационного надзора, сообщили в прокуратуре.
За рубежом:
Во вторник, 29 апреля, утром ровно в 10 часов в Таллиннской гуманитарной гимназии произошла ужасная трагедия. Ученик десятого класса выпрыгнул во время перемены из окна на четвертом этаже школьного здания. "В данный момент он жив, но его состояние крайне тяжелое", - отметила школьный завхоз. Подробности рассказывает Rus.Postimees.
Кремль во вторник отклонил предложение о 30-дневном перемирии, предложенном президентом Украины Владимиром Зеленским в ответ на предложенное российским диктатором Владимиром Путиным прекращение огня с 8 до 10 мая, пишет "Медуза".
В Вильнюсе объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сильным пожаром на мусороперерабатывающем заводе, сообщил в понедельник, 28 апреля, мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас.
Жительница Таллинна Наталья почувствовала себя плохо и обратилась в отделение экстренной медицины (EMO). Но, как рассказал муж пациентки, врача больше волновало, насколько хорошо таллиннка владеет госязыком, чем ее состояние здоровья. Больница высказала свою позицию. Эту историю пересказывает портал Rus.Postimees.
Испанская компания по управлению электросетями REE во вторник, 29 апреля, исключила кибератаку как возможную причину масштабного отключения электричества, произошедшего накануне на Пиренейском полуострове.
Интересное чтиво:
Поклонники сценического искусства Латвии бьют тревогу - в Театре им. Чехова "издеваются над русской культурой" и "разжигают русофобию". За громкими заявлениями стоят и дела - во время антракта постановки "Вишневый сад" Виестура Кайриша зал действительно покинула заметная часть зрителей. Как на фоне обвинений в "отсутствии Чехова" и "русофобии" найти настоящую ценность представления, разбирался TVNET+.
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