Главное за 29 апреля Вооруженное ограбление в Риге, ужасное ЧП в школе Таллинна и тяжело ли сдать на гражданство

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По подозрению в совершении вооруженного ограбления в Старой Риге полиция разыскивает возможных преступников. В 15:30 во вторник, 29 апреля, в Старой Риге было совершено вооруженное ограбление магазина часов, после чего виновники покинули место преступления. Один человек пострадал и доставлен в медучреждение. По информации полиции, преступники на автомобиле VW Golf 5 с украденными номерами пересекли Каменный мост в Риге.

"Пройдя весь путь от начала до конца, я осознал, каким был дураком, что не сделал это еще лет двадцать назад. Практически все, что я читал в соцсетях, оказалось ложью и попыткой оправдать собственное незнание латышского языка и нежелание знать что-либо о стране, в которой живешь", - говорит рижанин Виталий (имя изменено) о процессе натурализации, который завершил буквально только что.

Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс предлагает дать пенсионерам возможность отложить использование второго пенсионного уровня из-за падения рынков и снизить комиссии управляющих. Об этом сообщает портал LSM+ со ссылкой на Латвийское телевидение.

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