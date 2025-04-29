Фото В Старой Риге совершено вооруженное ограбление. Поиски преступников продолжаются

В 15:30 правоохранители сообщили, что для розыска преступников на определенной территории страны объявлен специальный план "Ловушки". Приблизительно в 19:50 этот план был отменен, полиция продолжает работу в усиленном режиме другими методами.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части четвертой статьи 176 уголовного закона - о разбое, совершенном с применением огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, или если он связан с причинением тяжких телесных повреждений потерпевшему или повлек другие тяжкие последствия.

Материальный ущерб уточняется, отметили в полиции.

Фото: Valsts policija

Во вторник примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов, виновные покинули место происшествия. Один человек пострадал и доставлен в медучреждение, сообщили в полиции.

По информации полиции, преступники на автомобиле Volkswagen Golf 5 темного цвета с похищенными государственными регистрационными номерными знаками пересекли Каменный мост в Риге.

Получив информацию о происшествии, полиция незамедлительно начала поисковые мероприятия и объявила на части территории Латвии специальный план "Ловушки".

Фото: Valsts policija.

На видео, размещенном в соцсетях, видно, как четверо грабителей в масках выбегают из магазина и одновременно в сторону двери магазина один из преступников выдувает из баллончика некое вещество.

Латвийское телевидение сообщает, что ограбление произошло в магазине Baltic Watches. Агентству LETA во вторник связаться с представителями предприятия не удалось.

Розыскные мероприятия оказали влияние на движение транспорта как в столице, так и в других местах Латвии.

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