Фото В Старой Риге совершено вооруженное ограбление. Поиски преступников продолжаются

Полиция разыскивает людей, совершивших вооруженное ограбление в Старой Риге, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В 15:30 правоохранители сообщили, что для розыска преступников на определенной территории страны объявлен специальный план "Ловушки". Приблизительно в 19:50 этот план был отменен, полиция продолжает работу в усиленном режиме другими методами.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части четвертой статьи 176 уголовного закона - о разбое, совершенном с применением огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, или если он связан с причинением тяжких телесных повреждений потерпевшему или повлек другие тяжкие последствия.
Материальный ущерб уточняется, отметили в полиции.
Во вторник примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов, виновные покинули место происшествия. Один человек пострадал и доставлен в медучреждение, сообщили в полиции.
По информации полиции, преступники на автомобиле Volkswagen Golf 5 темного цвета с похищенными государственными регистрационными номерными знаками пересекли Каменный мост в Риге.
Получив информацию о происшествии, полиция незамедлительно начала поисковые мероприятия и объявила на части территории Латвии специальный план "Ловушки".
На видео, размещенном в соцсетях, видно, как четверо грабителей в масках выбегают из магазина и одновременно в сторону двери магазина один из преступников выдувает из баллончика некое вещество.
Латвийское телевидение сообщает, что ограбление произошло в магазине Baltic Watches. Агентству LETA во вторник связаться с представителями предприятия не удалось.
Розыскные мероприятия оказали влияние на движение транспорта как в столице, так и в других местах Латвии.
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