Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

Пилот Денис Евдокимов посчитал повреждения, которые были получены после того, как в воздушное судно ударила молния, серьезными, однако не критическими. Экипаж передал на землю сигнал Pan-Pan, который означает, что самолет подвержен угрозе, но экстренная помощь не требуется.

"Просим возврат. Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии", - сказал командир лайнера.

Диспетчер, который работал с пилотом на подходе к аэропорту, передал сообщение коллегам. После этого он сообщил о том, что не может с первого раза зайти на посадку. Диспетчер спросил, нужна ли экипажу какая-то помощь.

"Нет, пока все нормально. Штатно", - ответил летчик. Он также добавил, что появились проблемы со связью и автоматическим управлением лайнером.

После этого воздушное судно снова начало снижаться. Диспетчер сообщил, что летчика не слышно. После некоторых корректировок экипаж решил, что нужно заходить на посадку не визуально, а по приборам.

Галерея: В Шереметьево загорелся самолет

Диспетчер, обслуживающий сектор круга Шереметьево, передал самолет коллегам с вышки аэропорта. Пилот запросил помощь. Там ответили, чтобы экипаж продолжал заход. Диспетчер сообщил летчикам о скорости ветра и разрешил посадку.

"Аварийные службы на полосы", - сказал он.

После этого переговоры начали обрываться.

В то же время в вышке Шереметьево велась фоновая запись переговоров между диспетчерами. Пилоты не слышали.

"Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил", - говорят в вышке.

Диспетчер спросил у пилота, сможет ли он рулить самостоятельно. После этого самолет загорелся.

Видео: В Шереметьево загорелся самолет