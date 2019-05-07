Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

Телеканал РЕН ТВ выпустил расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", который загорелся после экстренной посадки в московском аэропорту Шереметьево.
Пилот Денис Евдокимов посчитал повреждения, которые были получены после того, как в воздушное судно ударила молния, серьезными, однако не критическими. Экипаж передал на землю сигнал Pan-Pan, который означает, что самолет подвержен угрозе, но экстренная помощь не требуется.
"Просим возврат. Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии", - сказал командир лайнера.
Диспетчер, который работал с пилотом на подходе к аэропорту, передал сообщение коллегам. После этого он сообщил о том, что не может с первого раза зайти на посадку. Диспетчер спросил, нужна ли экипажу какая-то помощь.
"Нет, пока все нормально. Штатно", - ответил летчик. Он также добавил, что появились проблемы со связью и автоматическим управлением лайнером.
После этого воздушное судно снова начало снижаться. Диспетчер сообщил, что летчика не слышно. После некоторых корректировок экипаж решил, что нужно заходить на посадку не визуально, а по приборам.
Галерея: В Шереметьево загорелся самолет
Диспетчер, обслуживающий сектор круга Шереметьево, передал самолет коллегам с вышки аэропорта. Пилот запросил помощь. Там ответили, чтобы экипаж продолжал заход. Диспетчер сообщил летчикам о скорости ветра и разрешил посадку.
"Аварийные службы на полосы", - сказал он.
После этого переговоры начали обрываться.
В то же время в вышке Шереметьево велась фоновая запись переговоров между диспетчерами. Пилоты не слышали.
"Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил", - говорят в вышке.
Диспетчер спросил у пилота, сможет ли он рулить самостоятельно. После этого самолет загорелся.
Видео: В Шереметьево загорелся самолет
Напомним, в воскресенье, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" выполнял рейс из Москвы в Мурманск. Самолет вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту воздушного судна находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В трагедии погиб 41 человек.