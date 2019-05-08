В Риге и Саласпилсе вспоминают жертв Второй мировой войны

В 8.00 в рижском Домском соборе пройдет экуменическое богослужение в честь памяти погибших. Между тем в 10.30 на Рижском братском кладбище состоится церемония возложения венка. В упомянутых мероприятиях примет участие президент Латвии Раймонд Вейонис.

В свою очередь у Саласпилсского мемориала пройдет памятная церемония, участие в которой примут руководство и депутаты Саласпилсской краевой думы, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, а также представители министерств, обществ нацменьшинств и школ. В памятном мероприятии участие также примут оркестр Zemessardze и солдаты роты Godasardze.

После церемонии участникам мероприятия будет предоставлена возможность в сопровождении гида ознакомиться с открытой год назад экспозицией в галерее мемориала.

Также представители руководства Саласпилсской краевой думы возложат цветы к памятнику погибшим советским солдатам в Саласпилсе, на братских кладбищах в Рогас, на улице Лазду и на старом кладбище. Цветы будут также возложены и на месте захоронения немецких военнопленных на территории мемориала.

Кроме того с 17.00 до 21.00 в рижском парке Узварас пройдет публичное мероприятие в память жертв Второй мировой войны. Мероприятие организовывает общество 9maijs.lv.