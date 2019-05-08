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  • "Лапы прочь от Икшкильского края". Около здания министерства собрались около 60 жителей

"Лапы прочь от Икшкильского края". Около здания министерства собрались около 60 жителей

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Утром в среду, 8 мая, у здания Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) собрались примерно 60 жителей Икшкильского края, протестующих против административно-территориальной реформы.

У участников акции в руках плакаты "Лапы прочь от Икшкильского края", "Позвольте Икшкиле говорить" и другие.

Как сказал агентству LETA организатор мероприятия, представитель общества предпринимателей Икшкильского края Том Аболтиньш, жители края протестуют не против реформы, а против способа ее проведения.

Галерея: Жители Икшкильского края протестуют против реформы

"Сначала вычерчиваются границы и только потом рассчитывается экономическая выгода", - пояснил он.

Как рассказал заместитель председателя краевой думы Чеслав Батня, до вчерашнего дня в опросе о реформе участвовали уже более 350 жителей края.

Несмотря на возражения VARAM, с 29 апреля жители Икшкиле могут очно или в электронной форме высказать мнение о сохранении самостоятельности своего края.

VARAM 25 апреля приостановило решение думы Икшкильского края о проведении опроса населения как противоречащее нормативным актам.

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