"Лапы прочь от Икшкильского края". Около здания министерства собрались около 60 жителей

У участников акции в руках плакаты "Лапы прочь от Икшкильского края", "Позвольте Икшкиле говорить" и другие.

Как сказал агентству LETA организатор мероприятия, представитель общества предпринимателей Икшкильского края Том Аболтиньш, жители края протестуют не против реформы, а против способа ее проведения.

Галерея: Жители Икшкильского края протестуют против реформы

"Сначала вычерчиваются границы и только потом рассчитывается экономическая выгода", - пояснил он.

Как рассказал заместитель председателя краевой думы Чеслав Батня, до вчерашнего дня в опросе о реформе участвовали уже более 350 жителей края.

Несмотря на возражения VARAM, с 29 апреля жители Икшкиле могут очно или в электронной форме высказать мнение о сохранении самостоятельности своего края.