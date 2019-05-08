"Лапы прочь от Икшкильского края". Около здания министерства собрались около 60 жителей

Утром в среду, 8 мая, у здания Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) собрались примерно 60 жителей Икшкильского края, протестующих против административно-территориальной реформы.
У участников акции в руках плакаты "Лапы прочь от Икшкильского края", "Позвольте Икшкиле говорить" и другие.
Как сказал агентству LETA организатор мероприятия, представитель общества предпринимателей Икшкильского края Том Аболтиньш, жители края протестуют не против реформы, а против способа ее проведения.
Галерея: Жители Икшкильского края протестуют против реформы
"Сначала вычерчиваются границы и только потом рассчитывается экономическая выгода", - пояснил он.
Как рассказал заместитель председателя краевой думы Чеслав Батня, до вчерашнего дня в опросе о реформе участвовали уже более 350 жителей края.
Несмотря на возражения VARAM, с 29 апреля жители Икшкиле могут очно или в электронной форме высказать мнение о сохранении самостоятельности своего края.
VARAM 25 апреля приостановило решение думы Икшкильского края о проведении опроса населения как противоречащее нормативным актам.