Из-за запаха гари в Шереметьево задержали рейс Superjet 100 в Ригу

В аэропорту Шереметьево были задержаны два рейса, выполнявшихся компанией "Аэрофлот" на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщает РБК.
Один из них - ночной рейс из Москвы в Ригу, который должен был отправиться в 22:55 7 мая, однако вылетел только в 01:09.
Отмечается, что вылет был задержан из-за запаха гари, который почувствовали пассажиры в салоне.
В итоге их отправили в Ригу на другом суперджете, пишет издание.
Отмечается, что утром был задержан еще один рейс "Аэрофлота" на Superjet - из Москвы в Минск.
Самолет должен был вылететь в 08:35, но затем вылет был отложен до 12:00 в связи с неназванной технической неполадкой.
Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево спустя несколько минут после вылета. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.