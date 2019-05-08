Из-за запаха гари в Шереметьево задержали рейс Superjet 100 в Ригу

Один из них - ночной рейс из Москвы в Ригу, который должен был отправиться в 22:55 7 мая, однако вылетел только в 01:09.

Отмечается, что вылет был задержан из-за запаха гари, который почувствовали пассажиры в салоне.

В итоге их отправили в Ригу на другом суперджете, пишет издание.

Отмечается, что утром был задержан еще один рейс "Аэрофлота" на Superjet - из Москвы в Минск.

Самолет должен был вылететь в 08:35, но затем вылет был отложен до 12:00 в связи с неназванной технической неполадкой.