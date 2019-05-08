Ср, 8.05.2019
Самая грубая ошибка, которую допускают родители, заключается в том, что они сами начинают поиски ребенка и оповещают полицию об исчезновении своего отпрыска только с наступлением темноты. Сигита Пилдава, представитель Госполиции

Из-за запаха гари в Шереметьево задержали рейс Superjet 100 в Ригу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Sukhoi Superjet 100

ФОТО: AFP / Scanpix

В аэропорту Шереметьево были задержаны два рейса, выполнявшихся компанией "Аэрофлот" на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщает РБК.

Один из них - ночной рейс из Москвы в Ригу, который должен был отправиться в 22:55 7 мая, однако вылетел только в 01:09.

Отмечается, что вылет был задержан из-за запаха гари, который почувствовали пассажиры в салоне.

В итоге их отправили в Ригу на другом суперджете, пишет издание.

Отмечается, что утром был задержан еще один рейс "Аэрофлота" на Superjet - из Москвы в Минск.

Самолет должен был вылететь в 08:35, но затем вылет был отложен до 12:00 в связи с неназванной технической неполадкой.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево спустя несколько минут после вылета. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ