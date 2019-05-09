Насилие в семье. Почему мы об этом пишем

Позже, беря интервью у других женщин, я поняла, что смена дверных замков – это классика. Также как и беспрестанное унижение, в более тяжких случаях – тычки и даже побои. Исследование Государственной полиции свидетельствует, что половина жертв насилия в семье не сообщает соответствующим службам о случившемся. И из-за страха, и из-за стыда.

Именно поэтому я очень благодарна женщинам, которые согласились рассказать о пережитом, не скрывая свое имя и лицо.

Для этого нужна большая отвага. Я предупреждала женщин, что непременно последуют комментарии с осуждением от знакомых, членов семьи, а также и в социальных сетях, потому что в Латвии насилие в семье до сих пор является темой табу. Часть общества считает неприемлемым говорить об этом публично. Часть бросается винить женщин, которые "сами спровоцировали", и "нечего было выходить замуж за пьяниц". Часть будет винить Re:Baltica, которая "распространяет феминизм", "стравливает мужчин и женщин", не пишет о жертвах насилия – мужчинах.

Всех, кто так не считает, я призываю принять участие в дискуссии в комментариях к нашим статьям, чтобы способствовать пониманию проблемы. Читатели регулярно меня спрашивают – что мы можем сделать? Вот – это возможность. Делитесь в социальных сетях материалами Re:Baltica и нашего партнера ЛТВ Панорама; участвуйте в дискуссиях, защищайте смелых женщин, пересылайте друзьям, чтобы статьи и видео дошли до тех женщин, которые до сих пор страдают и молчат.

В моих статьях физическое насилие описано минимально. Целью Re:Baltica было не ужасаться, а показать, что помогло женщинам выкарабкаться из губительных отношений и где искать помощь.

Все они надеялись на чудо, на то, что он изменится и можно будет сохранить семью, были ведь и хорошие моменты. В этом-то и кроется ответ на часто задаваемый вопрос – почему они не ушли раньше. Об этом – подробнее в статье Способные выжить и в документальном короткометражном фильме с таким же названием, который ЛТВ показал 7 мая, его также можно посмотреть на странице rebaltica.lv

В статье "Отнятые дети" мы сравниваем два судебных процесса, где в одном случае матери уже четыре года запрещено встречаться с сыном, потому что она не посещает курсы по эмоциональному воспитанию детей и уменьшению агрессии, в то время, как во втором случае суд требует обеспечить общение ребенка с отцом, который бил его мать. Вывод – в Латвии нет единого правового понимания того, что является лучшим для ребенка.

В свою очередь, третий рассказ показывает, как с помощью сравнительных мелочей – анкет, незамедлительного сотрудничества разных городских служб – Тукумсу удалось стать примеров для других самоуправлений. Ищем ответ на вопрос "Что еще необходимо сделать?".