BVKB разрешило провести работы по укреплению колонн Деглавского моста

После сегодняшнего совещания Государственного бюро по контролю за строительством (BVKB) и департамента сообщения Рижской думы принято решение начать работы по укреплению колонн Деглавского моста, сообщила агентству LETA представитель департамента сообщения Уна Ахуна-Озола.
В BVKB подан проект работ, бюро со своей стороны выдало необходимые разрешения.
Работы планируется завершить до 20 мая, после чего BVKB снова обследует путепровод и решит, можно ли по нему полностью восстановить движение.
Галерея: Закрытый Деглавский мост
В соцсетях опубликованы фотографии только что отремонтированных перил моста, которые частично уже раскрошились и деформировались.
По словам Ахуны-Озолы, в своем нынешнем виде перила не будут приняты в эксплуатацию.
Напомним, 25 апреля мост был закрыт для всех видов транспорта, а с 4 мая по нему возобновилось движение общественного и оперативного транспорта.
Галерея: Аварийное состояние Деглавского моста