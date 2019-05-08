Ср, 8.05.2019
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BVKB разрешило провести работы по укреплению колонн Деглавского моста

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Деглавский мост

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

После сегодняшнего совещания Государственного бюро по контролю за строительством (BVKB) и департамента сообщения Рижской думы принято решение начать работы по укреплению колонн Деглавского моста, сообщила агентству LETA представитель департамента сообщения Уна Ахуна-Озола.

В BVKB подан проект работ, бюро со своей стороны выдало необходимые разрешения.

Работы планируется завершить до 20 мая, после чего BVKB снова обследует путепровод и решит, можно ли по нему полностью восстановить движение.

Галерея: Закрытый Деглавский мост 

В соцсетях опубликованы фотографии только что отремонтированных перил моста, которые частично уже раскрошились и деформировались.

По словам Ахуны-Озолы, в своем нынешнем виде перила не будут приняты в эксплуатацию.

Напомним, 25 апреля мост был закрыт для всех видов транспорта, а с 4 мая по нему возобновилось движение общественного и оперативного транспорта.

Галерея: Аварийное состояние Деглавского моста

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